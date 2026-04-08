Эксперты объяснили, что произойдет с жильем, если населению Латвии разрешат забрать свои пенсионные накопления

«Если моделировать опыт Эстонии в Латвии, то, вероятнее всего, доступ к накоплениям дал бы определенный импульс рынку недвижимости. Выгода для жителей заключалась бы в средствах для первоначального взноса или улучшения кредитных обязательств, что могло бы увеличить количество сделок и в краткосрочной перспективе создать давление на цены. Однако данные соседней страны убедительно показывают, что покупка жилья за счет пенсионных средств вовсе не была приоритетным решением — тем более речь идет об Эстонии, которая для Латвии сейчас считается своего рода «образцовым учеником» во многих сферах. У нас эффект на рынок жилья был бы заметен, но фрагментарен. Поэтому для потенциальных покупателей важнее сосредоточиться не на идеальном моменте для покупки и внезапном доступе к большим средствам, а на своей финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. В свою очередь, продавцам сейчас самое время понять, что на рынке побеждает не самая высокая, а правильная цена», — отмечает Latio.