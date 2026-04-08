Эксперты объяснили, что произойдет с жильем, если населению Латвии разрешат забрать свои пенсионные накопления
Глобальная экономическая и политическая неопределенность создала ситуацию, в которой покупатели получают противоречивые сигналы. С одной стороны, цены на жилье продолжают расти, заставляя задуматься о покупке уже сейчас. С другой — геополитические риски, включая войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также более высокие процентные ставки увеличивают повседневные расходы и снижают возможности жителей накапливать средства. Об этом говорится в отчете компании недвижимости Latio.
"Одним из решений для улучшения финансового положения населения недавно занялся Сейм: на рассмотрение была внесена инициатива о возможности получить доступ к капиталу второго пенсионного уровня. Обоснование инициативы связано с финансовой безопасностью — жители могли бы использовать свои накопления не только в критических ситуациях, но и для повышения благосостояния, в том числе для приобретения недвижимости", - указано в отчете.
Пять лет назад аналогичная пенсионная реформа была реализована в Эстония. Как сообщает Latio, опыт соседней страны показывает, что возможностью досрочно изъять накопленный капитал сразу воспользовались около 20 процентов жителей. Большая часть средств была направлена не на инвестиции или приобретение активов, которые могли бы улучшить финансовое положение в долгосрочной перспективе, а на погашение долгов и потребление. Это, в свою очередь, в краткосрочной перспективе привело к росту инфляции. Важно отметить, что в Эстонии этой возможностью в основном воспользовались домохозяйства с более низкой финансовой устойчивостью.
«Если моделировать опыт Эстонии в Латвии, то, вероятнее всего, доступ к накоплениям дал бы определенный импульс рынку недвижимости. Выгода для жителей заключалась бы в средствах для первоначального взноса или улучшения кредитных обязательств, что могло бы увеличить количество сделок и в краткосрочной перспективе создать давление на цены. Однако данные соседней страны убедительно показывают, что покупка жилья за счет пенсионных средств вовсе не была приоритетным решением — тем более речь идет об Эстонии, которая для Латвии сейчас считается своего рода «образцовым учеником» во многих сферах. У нас эффект на рынок жилья был бы заметен, но фрагментарен. Поэтому для потенциальных покупателей важнее сосредоточиться не на идеальном моменте для покупки и внезапном доступе к большим средствам, а на своей финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. В свою очередь, продавцам сейчас самое время понять, что на рынке побеждает не самая высокая, а правильная цена», — отмечает Latio.