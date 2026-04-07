Ожидания сильно не совпадают с реальностью: с квартирами в Риге происходит нечто интересное

На рынке новых проектов средние цены квартир в сделках остались без изменений. Квадратный метр внутренней площади в районах Риги в марте в среднем стоил 2730 евро, тогда как в центре — 3600 евро. В то же время в сделках значительно выросла средняя цена квартир в центре Риги в реновированных зданиях — за месяц она увеличилась на 15 процентов, достигнув 3000 евро за квадратный метр. Таким образом, квартиры в центре в домах довоенной постройки по цене обогнали жилье в энергоэффективных новостройках в районах, которые ранее считались самым дорогим сегментом. Также в первом квартале сократилось количество сделок в новых проектах.