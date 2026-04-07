Ожидания сильно не совпадают с реальностью: с квартирами в Риге происходит нечто интересное
На рынке квартир Риги формируется все более заметный разрыв между ожиданиями продавцов и реальностью — запрашиваемые в объявлениях цены в среднем на 20–25 процентов выше фактических сделок, свидетельствуют данные агентства недвижимости Latio.
Как сообщает агентство, активность рынка сохраняется, а суммы сделок растут, однако покупатели становятся осторожнее и все чаще добиваются выгодной для себя цены. В то же время в первом квартале этого года средняя запрашиваемая сумма в объявлениях в Риге превысила 125 000 евро, что является самым высоким показателем с 2022 года.
Эксперты связывают скачок цен в объявлениях с различными факторами, в том числе с внесенной в Сейм инициативой о передаче капитала второго пенсионного уровня в распоряжение жителей, что могло бы активизировать рынок. Хотя в настоящее время рассмотрение предложения приостановлено, продавцы изначально находились «на низком старте» и отреагировали повышением цен.
Индекс уверенности покупателей жилья за март:
- 50 дней — в среднем столько времени потребовалось для продажи жилья по рыночной цене (47 — в феврале; 48 — в январе; 47 — в декабре; 47 — в ноябре; 49 — в октябре; 51 — в сентябре; 53 — в августе).
- 18 процентов жилья было продано в течение одного месяца с момента публикации объявления (20 процентов — в феврале; 20 — в январе; 19 — в декабре; 19 — в ноябре; 18 — в октябре; 16 — в сентябре; 17 — в августе).
- 20 процентов продавцов запрашивали цену, несоразмерно высокую по отношению к рыночной ситуации (17 процентов — в феврале; 17 — в январе; 15 — в декабре; 15 — в ноябре; 15 — в октябре; 15 — в сентябре; 16 — в августе).
- 1 процент покупателей предложил цену выше, чем указано в объявлении (2 процента — в феврале; 2 — в январе; 1 — в декабре; 1 — в ноябре; 1 — в октябре; 1 — в сентябре; 2 — в августе).
- 7 процентов сделок в Риге состоялись с жильем в новостройках (8 процентов — в январе; 7 — в декабре; 8 — в ноябре; 8 — в октябре; 8 — в сентябре; 11 — в августе; 10 — в июле; 11 — в июне; 12 — в мае; 14 — в апреле).
В марте количество доступных для аренды квартир в Риге достигло 2950, при этом за месяц предложение сократилось на 8 процентов. Треть из них составляли квартиры в серийных домах в районах Риги. В свою очередь для покупки было доступно 3050 квартир (минус 10 процентов по сравнению с февралем), из которых две трети — объекты в новостройках и домах довоенной постройки, а 950 квартир — в так называемых серийных домах.
На рынке новых проектов средние цены квартир в сделках остались без изменений. Квадратный метр внутренней площади в районах Риги в марте в среднем стоил 2730 евро, тогда как в центре — 3600 евро. В то же время в сделках значительно выросла средняя цена квартир в центре Риги в реновированных зданиях — за месяц она увеличилась на 15 процентов, достигнув 3000 евро за квадратный метр. Таким образом, квартиры в центре в домах довоенной постройки по цене обогнали жилье в энергоэффективных новостройках в районах, которые ранее считались самым дорогим сегментом. Также в первом квартале сократилось количество сделок в новых проектах.