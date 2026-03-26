Эксперты предупреждают о подорожании жилья в Латвии. Что происходит на рынке недвижимости?
Жилье в Латвии в ближайшее время может снова подорожать — эксперты прогнозируют рост цен примерно на 5 % уже в этом году. На фоне оживления ипотечного кредитования, снижения ставок и сохраняющегося высокого спроса со стороны покупателей рынок постепенно разогревается.
Несмотря на рост цен и экономическую неопределенность, интерес к покупке жилья в Латвии не только не снижается, но и остается стабильно высоким. Банки фиксируют рекордную активность кредитования за последние почти два десятилетия, а сами жители все чаще задумываются о переходе от аренды к собственной недвижимости — особенно если ежемесячные платежи сопоставимы.
Прошлый год стал для рынка жилищного кредитования в Латвии по-настоящему активным — уровень выданных займов достиг максимума с 2007 года, свидетельствуют данные банка Luminor. При этом предпочтения покупателей остаются довольно прагматичными: наибольшим спросом пользуются квартиры в типовых домах советской постройки, прежде всего — компактные трехкомнатные в проектах 602-й серии площадью около 60 квадратных метров.
Причина проста: доступность. Такие квартиры остаются самым понятным и финансово посильным вариантом для большинства покупателей. Не случайно именно они составляют около трети всех сделок на рынке. Однако интерес к новостройкам также уверенно держится — на них приходится примерно 27 % покупок. Каждый четвертый заемщик, в свою очередь, выбирает частный дом — либо для покупки, либо для строительства.
В целом финансирование покупки жилья со стороны Luminor выросло более чем на 70 % за год — показатель, который ясно говорит: рынок ожил.
При этом сами покупатели стали более требовательными. Если раньше решающим фактором была цена, то теперь все чаще обращают внимание на энергоэффективность, качество строительства и долгосрочные расходы. Новые проекты постепенно догоняют по популярности старый жилой фонд, хотя окончательное решение все еще часто упирается в бюджет.
На этом фоне эксперты ожидают дальнейший рост цен — в среднем примерно на 5 % в течение года. При этом в сравнении с другими странами Балтии жилье в Латвии все еще остается относительно доступным, а в некоторых сегментах разница в цене может достигать двукратного уровня.
Интересно, что типичный покупатель сегодня — это вовсе не одиночка, а семья: в 60 % случаев кредит оформляется с созаемщиком. Средний заем составляет около 140 тысяч евро, а доход домохозяйства — примерно 3800 евро в месяц. Если же кредит берет один человек, то чаще всего это 36-летний специалист с доходом около 2500 евро, который оформляет заем примерно на 93 тысячи евро сроком более чем на 20 лет.
При этом главный барьер остается прежним — первоначальный взнос. Именно поэтому почти в половине случаев покупатели используют государственные программы поддержки.
Отдельный тренд — скрытый, но очень показательный. Среди тех, кто сейчас живет в арендованном жилье, подавляющее большинство — 83 % — готовы купить собственное жилье, если платеж по ипотеке будет сопоставим с арендой. И это, по сути, главный сигнал рынку: спрос есть и он никуда не исчезает.
Несмотря на активность в Риге, где проходит более половины всех сделок, все заметнее становится отток в пригороды. Марупе, Ропажи, Кекава — эти направления стремительно набирают популярность. Люди ищут баланс между ценой, качеством жизни и доступностью.