Иностранцы на свои деньги организовали много рабочих мест для жителей Латвии. Зачем им это нужно?
За последние три года Латвия достигла самого высокого в странах Балтии показателя рабочих мест, связанных с прямыми иностранными инвестициями. Взгляд инвесторов на будущее региона остается позитивным — 69% инвесторов прогнозируют, что инвестиционная привлекательность Балтии в течение следующих трех лет вырастет.
Дали работу людям
Как указано в ежегодном исследовании компании EY - European Attractiveness Survey 2026, всего в прошлом году в Латвии было начато 28 новых проектов иностранных инвестиций. Они создали 1015 новых рабочих мест.
Среди стран Балтии по числу новых инвестиционных проектов в прошлом году лидером стала Литва с 30 новыми проектами, тогда как в Эстонии число проектов сократилось до семи. При этом в Литве было создано 887 новых рабочих мест, а в Эстонии — 306.
Латвия - привлекательная, но не хватает предсказуемости
В Латвии налоговая конкурентоспособность является фактором, который инвесторы учитывают чаще всего — наибольшее значение ему придают 34% инвесторов. Стоимость энергии как существенный фактор упоминают 26%, а политическую стабильность и макроэкономические условия — 24% инвесторов.
Хотя инвестиционные намерения снизились по сравнению с недавними максимальными показателями — 59% в 2025 году и 72% в 2024 году — 54% руководителей компаний все еще планируют в течение следующего года начать или расширить деятельность в Европе.
Риски и возможности
В Латвии 42% инвесторов называют геополитику существенным риском. Аналогичные результаты наблюдаются и в соседних странах — в Литве 48%, в Эстонии — 46%.
Вторым по значимости риском в Латвии является рост расходов на ведение бизнеса — его упоминают 28% инвесторов. Еще 26% инвесторов в качестве риска выделяют существенную нехватку квалифицированных специалистов. В Литве и Эстонии после геополитической напряженности наиболее существенными рисками считаются макроэкономические условия, включая медленный рост, высокие процентные ставки и высокий уровень государственного долга.
Одновременно геополитическая ситуация создает и новые возможности. Близость к России и Беларуси увеличивает риски и может замедлить принятие решений, однако это также побуждает правительства увеличивать расходы на оборону, энергетическую независимость и устойчивость инфраструктуры. Число связанных с обороной проектов прямых иностранных инвестиций в Европе выросло на 84%, создав почти 7000 новых рабочих мест. Наиболее высокая активность в этой сфере наблюдалась в Великобритании, Франции и Украине.
В Латвии 42% инвесторов указывают, что нынешние конфликты увеличили их планы инвестировать в Латвию, тогда как 32% заявляют, что они сократили инвестиционные планы. В соседних странах это влияние оказалось еще более выраженным — в Литве о росте инвестиционных планов сообщили 56% инвесторов, а в Эстонии — 50%.
