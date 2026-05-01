В Латвию неожиданно пришел миллиард евро инвестиций. Куда были вложены эти немалые деньги?

«В Риге сейчас наблюдается рынок со сбалансированным профилем роста, что особенно важно для инвесторов. При этом существенным преимуществом остается сравнительно более низкий уровень цен. Рига по-прежнему на 30–40% доступнее, чем Таллин и Вильнюс, что означает более низкий порог входа и значительный потенциал долгосрочного роста стоимости. Масштаб неиспользованного потенциала латвийского рынка ярко иллюстрируют сравнительные данные: на начало 2025 года остаток ипотечных кредитов в Латвии составлял лишь 13% от ВВП, тогда как в Литве — 17%, а в Эстонии — уже 31%. Рынок с такой низкой долей обязательств, растущими доходами и структурным дефицитом недвижимости указывает на то, что он до сих пор не был полностью оценен, однако в будущем можно прогнозировать его рост», — отмечает инвестиционный менеджер фонда Lords LB Special Fund V Игорь Данилов.