В Латвию неожиданно пришел миллиард евро инвестиций. Куда были вложены эти немалые деньги?
В Латвии в 2025 году зафиксирован крупнейший за все время объем иностранных инвестиций за год — привлечено более 1 миллиарда евро. Данные Латвийского агентства инвестиций и развития показывают, что 20 из 31 инвестиционного проекта были реализованы в Риге. Об этом сообщает Preses Nama Kvartāls.
Крупнейшим источником инвестиций стала Литва — литовские инвесторы в прошлом году вложили в Латвии 401,7 миллиона евро, опередив такие страны, как Нидерланды, Германия и Австрия. Этот поток начался еще до потенциально более значимого фактора — пенсионной реформы в Литве, которая в середине апреля 2025 года начала высвобождать около 3 миллиардов евро средств второго пенсионного уровня в распоряжение частных лиц. По мере поступления этих средств в экономику часть их, вероятно, будет направлена в недвижимость как в самой Литве, так и за ее пределами.
Цены на недвижимость в Латвии за последний год выросли примерно на 9%, а прогнозы на 2026 год предполагают дальнейший рост на 4–7%. Рост заработных плат составляет около 6% в год, а уровень безработицы держится на уровне 7% или ниже, что поддерживает спрос как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Снижение ставок Euribor с пиков 2023 года стало ключевым фактором роста спроса, приблизив реальные процентные ставки к нулю и расширив круг финансово состоятельных покупателей и арендаторов.
«В Риге сейчас наблюдается рынок со сбалансированным профилем роста, что особенно важно для инвесторов. При этом существенным преимуществом остается сравнительно более низкий уровень цен. Рига по-прежнему на 30–40% доступнее, чем Таллин и Вильнюс, что означает более низкий порог входа и значительный потенциал долгосрочного роста стоимости. Масштаб неиспользованного потенциала латвийского рынка ярко иллюстрируют сравнительные данные: на начало 2025 года остаток ипотечных кредитов в Латвии составлял лишь 13% от ВВП, тогда как в Литве — 17%, а в Эстонии — уже 31%. Рынок с такой низкой долей обязательств, растущими доходами и структурным дефицитом недвижимости указывает на то, что он до сих пор не был полностью оценен, однако в будущем можно прогнозировать его рост», — отмечает инвестиционный менеджер фонда Lords LB Special Fund V Игорь Данилов.
Другой момент состоит в том, что спрос на офисные помещения класса А в Риге уже несколько лет превышает предложение, а количество сертифицированных современных офисных зданий в городе по-прежнему ограничено по сравнению с Вильнюсом и Таллином.
"Тот факт, что японская технологическая компания Epson выбрала Ригу в качестве места для своего европейского центра бизнес-услуг, иллюстрирует более широкую тенденцию — международные арендаторы все чаще рассматривают Ригу как полноценную альтернативу другим столицам Балтии", - сообщает Preses Nama Kvartāls.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии выявили десятки компаний, связанных с фиктивными инвестициями ради ВНЖ.