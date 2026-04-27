В Латвии выявили десятки компаний, связанных с фиктивными инвестициями ради ВНЖ
Служба финансовой разведки выявила более 20 зарегистрированных в Латвии компаний, которые использовались в фиктивных инвестиционных схемах для получения видов на жительство (ВНЖ).
По данным программы Латвийского телевидения "de facto", около 200 иностранцев инвестировали более 10 миллионов евро в акционерный капитал этих компаний. В таких случаях средства часто не используются для реальной экономической деятельности, а перенаправляются организаторам схемы или перемещаются по кругу между связанными лицами. Иностранцы могут получить вид на жительство в Латвии, инвестировав 50 или 100 тысяч евро в основной капитал предприятия. В прошлом году эта программа привлекла почти шесть миллионов евро. 341 человек - инвесторы и члены их семей - получили ВНЖ в Латвии по этой процедуре. Однако государство не проводит систематической оценки реального вклада этих компаний - например, оборота, количества сотрудников или фактической экономической деятельности, пишет Lsm.lv.
Управление по делам гражданства и миграции сообщает о росте интереса к этой программе. В прошлом году было подано 109 заявок - это более чем в пять раз больше по сравнению с 2021 годом, когда было получено 20 заявок. При этом положительное решение было принято лишь примерно в трети случаев. Программа проверила несколько компаний, привлекших иностранных инвесторов для получения вида на жительство. Одна из них - компания L Hotels, основанная полтора года назад, девять инвесторов которой в прошлом году подали заявки на получение ВНЖ. В состав акционеров компании входят 30 человек из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Вануату и других стран. Большинство инвестировали по 100 тысяч евро каждый, но этим инвесторам были предоставлены акции категории "B", которые, согласно уставу, не дают права голоса. Представитель L Hotels рассказал о проектах в Португалии, где находится головной офис компании. На вопрос, почему нет информации о деятельности в Латвии, он ответил, что компания работает в Португалии уже девять лет и имеет портфель в 200 миллионов евро.