Латвийские мобильные операторы тоже готовятся к атакам дронов - под защитой ли наша связь?

Кроме того, в критических точках сети на базовых станциях со значительной нагрузкой дополнительно размещены дизельные генераторы. Однако разместить их везде невозможно, так как базовые станции находятся не только на вышках, но и на крышах различных зданий с ограниченной площадью и несущей способностью. В дополнение к стационарным генераторам LMT использует передвижные генераторы, с помощью которых обеспечивает электропитание базовых станций в случаях, когда аккумуляторы разрядились, а перерыв в электроснабжении затягивается. Однако для обеспечения работы сети связи, независимо от различных дополнительных источников энергии, очень важно, чтобы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls (AST) быстро реагировали и восстанавливали работу поврежденной электросети. Поэтому LMT тесно сотрудничает с обеими этими компаниями для устранения аварий в сети.