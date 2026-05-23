Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
Телец
Сегодня вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго.
Близнецы
Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?
Рак
Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.
Лев
Что бы ни случалось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное - такие пустяки!
Дева
Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше.
Весы
Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации нелишней окажется помощь третьего лица.
Скорпион
Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.
Стрелец
Остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите, перекур, возможно, освежит вам память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине.
Козерог
Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
Водолей
Хорошо иметь возможность делать все что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому.
Рыбы
Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.