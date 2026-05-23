"Ключ у дворника, воды нет": Стендзениекс раскритиковал готовность укрытий в Риге
После нескольких дней тревог из-за возможного залета боевых дронов жители Латвии начали задаваться вопросом - куда прятаться в случае реальной угрозы. Ответы местных властей вызвали тревогу и неуверенность.
На фоне недавних тревог в восточных регионах Латвии, связанных с возможным проникновением боевых дронов в воздушное пространство страны, власти и жители начали активно обсуждать готовность убежищ на случай чрезвычайной ситуации.
Одним из первых проблему публично признало самоуправление Резекне. Там сообщили, что в момент объявления тревоги двери всех известных убежищ оказались заперты. Сейчас власти обещают исправить ситуацию и обеспечить доступ хотя бы к центральному убежищу, расположенному под зданием городской думы.
Тему продолжил депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс, который выступил с резкой критикой ситуации с убежищами в столице. В публикации в соцсети X он заявил, что в Риге ситуация фактически такая же, как и в регионах.
По словам депутата, ключи от дверей помещений, обозначенных как убежища в многоквартирных домах, обычно находятся у дворников, контактов которых жители не знают. При этом сами помещения, как утверждает Стендзениекс, зачастую не являются настоящими убежищами, а представляют собой технические комнаты с теплотрассами.
Он также отметил, что согласно нормативам в убежищах вообще не должно быть подобных труб. Кроме того, в таких помещениях отсутствуют запасы воды, медикаменты и даже минимальные условия для длительного пребывания людей.
Отдельно депутат рассказал о показательных визитах чиновников и прессы. По его утверждению, одну из проверяемых локаций временно оснастили минимально необходимым оборудованием специально к приезду министров и журналистов, после чего всё имущество вывезли и перевезли на следующий объект.
Стендзениекс подчеркнул, что знает о проблеме лично, поскольку сам бывал в одном из таких домов на улице Улброкас в Риге. Он также заявил, что ранее уже сообщал об этом журналистам, однако дальнейшего расследования не последовало. «Итог — никаких убежищ в Риге нет вообще», — резюмировал депутат.
Bet jūs zinājāt, ka arī Rīgā ir tieši tāpat?— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) May 20, 2026
Pirmkārt, atslēga tām daudztāveņu blakusdurvīm pie ieejas ar uzlīmēto plāksnīti ir pie sētnieka, kuru neviens nepazīst un kura telefona nevienam nav.
Otrkārt, tās nav durvis uz patvertni, bet gan uz siltumtrubu telpu sēdoša kaķa augumā… pic.twitter.com/CnlkhOVltE
Ранее сообщалось, что в Риге официальных мест укрытия на случай угрозы дронов может оказаться в разы меньше, чем сообщалось ранее: вместо упоминавшихся 200 000 человек новые муниципальные укрытия смогут принять около 52 000 жителей — и значительная их часть будет в школах и детсадах. Первые благоустроенные убежища планируют открыть уже к концу лета. До конца года власти рассчитывают реализовать около 40% проектов, а завершить остальные — в течение следующего года.