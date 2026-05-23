"Ключ у дворника, воды нет": Стендзениекс раскритиковал готовность укрытий в Риге

Ранее сообщалось, что в Риге официальных мест укрытия на случай угрозы дронов может оказаться в разы меньше, чем сообщалось ранее: вместо упоминавшихся 200 000 человек новые муниципальные укрытия смогут принять около 52 000 жителей — и значительная их часть будет в школах и детсадах. Первые благоустроенные убежища планируют открыть уже к концу лета. До конца года власти рассчитывают реализовать около 40% проектов, а завершить остальные — в течение следующего года.