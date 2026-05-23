"Ключ у дворника, воды нет": Стендзениекс раскритиковал готовность укрытий в Риге
Депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс выступил с резкой критикой ситуации с убежищами в столице.
После нескольких дней тревог из-за возможного залета боевых дронов жители Латвии начали задаваться вопросом - куда прятаться в случае реальной угрозы. Ответы местных властей вызвали тревогу и неуверенность.

На фоне недавних тревог в восточных регионах Латвии, связанных с возможным проникновением боевых дронов в воздушное пространство страны, власти и жители начали активно обсуждать готовность убежищ на случай чрезвычайной ситуации.

Одним из первых проблему публично признало самоуправление Резекне. Там сообщили, что в момент объявления тревоги двери всех известных убежищ оказались заперты. Сейчас власти обещают исправить ситуацию и обеспечить доступ хотя бы к центральному убежищу, расположенному под зданием городской думы.

Тему продолжил депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс, который выступил с резкой критикой ситуации с убежищами в столице. В публикации в соцсети X он заявил, что в Риге ситуация фактически такая же, как и в регионах.

По словам депутата, ключи от дверей помещений, обозначенных как убежища в многоквартирных домах, обычно находятся у дворников, контактов которых жители не знают. При этом сами помещения, как утверждает Стендзениекс, зачастую не являются настоящими убежищами, а представляют собой технические комнаты с теплотрассами.

Он также отметил, что согласно нормативам в убежищах вообще не должно быть подобных труб. Кроме того, в таких помещениях отсутствуют запасы воды, медикаменты и даже минимальные условия для длительного пребывания людей.

Отдельно депутат рассказал о показательных визитах чиновников и прессы. По его утверждению, одну из проверяемых локаций временно оснастили минимально необходимым оборудованием специально к приезду министров и журналистов, после чего всё имущество вывезли и перевезли на следующий объект.

Стендзениекс подчеркнул, что знает о проблеме лично, поскольку сам бывал в одном из таких домов на улице Улброкас в Риге. Он также заявил, что ранее уже сообщал об этом журналистам, однако дальнейшего расследования не последовало. «Итог — никаких убежищ в Риге нет вообще», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что в Риге официальных мест укрытия на случай угрозы дронов может оказаться в разы меньше, чем сообщалось ранее: вместо упоминавшихся 200 000 человек новые муниципальные укрытия смогут принять около 52 000 жителей — и значительная их часть будет в школах и детсадах. Первые благоустроенные убежища планируют открыть уже к концу лета. До конца года власти рассчитывают реализовать около 40% проектов, а завершить остальные — в течение следующего года.

