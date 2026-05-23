Сегодня в Риге оживет одна из старейших городских традиций: в Зиедоньдарзсе пройдет "Майский Граф"
Сегодня, 23 мая, в рижском парке Зиедоньдарзс проходит ежегодный межкультурный фестиваль «Майский Граф 2026» — один из старейших городских праздников Латвии. Гостей ждут средневековая атмосфера, карнавальное шествие, рыцарские турниры, ярмарка мастеров, конкурсы костюмов и вечерняя огненная программа.
Фестиваль «Майский Граф» упоминается в хрониках Риги уже с XV века и сегодня считается одной из старейших живых культурных традиций столицы. Он объединяет историческое наследие, средневековую атмосферу и современный формат городского карнавала.
Особое значение фестиваль сохраняет как некоммерческий проект, полностью организуемый волонтерами из Латвии и разных стран Европы, в том числе участниками Европейского корпуса солидарности. Вся программа фестиваля и участие в активностях остаются полностью бесплатными для посетителей уже 16 лет подряд.
В течение дня на главной сцене «Майского Графа 2026» проходит насыщенная культурная программа: народные танцы, опера, этническая музыка, современные перформансы и цирковые выступления.
На территории Зиедоньдарзса гости могут погрузиться в атмосферу средневекового праздника: увидеть рыцарские бои и турниры, посетить ярмарку латвийских мастеров, принять участие в тематических мастер-классах и квестах, а также заглянуть в палатку предсказаний.
Одной из центральных традиций фестиваля станет карнавальное шествие. Принять участие в нем могут все желающие в костюмах — с акцентом на творчество и самовыражение.
Для активных участников предусмотрены рыцарский турнир за титул Майского Графа, квест-игра по территории парка, зона стрельбы из лука и интерактивные игровые площадки.
Для детей и молодежи 7-17 лет подготовлена отдельная программа — турнир «Меч Роланда», где участники смогут проверить ловкость и выносливость.
В этом году в 16-й раз проходит конкурс костюмов, который стал одной из самых узнаваемых частей фестиваля. В программе заявлены несколько номинаций: лучший детский костюм, лучшая историческая стилизация, лучший фантазийный костюм, а также специальная номинация — лучший собачий костюм.
Вечером фестиваль продолжится огненной и музыкальной программой. В 22:00 запланировано огненное шоу по мотивам египетской мифологии от группы Altreal Fire, а в 22:30 начнется тематическая вечеринка в стиле 80–90-х годов.