Стало известно, куда литовцы понесли забранные из банков пенсионные накопления
Потребление в Литве в прошедшие выходные резко выросло, превысив даже уровень рождественского периода покупок. Данные банка SEB показывают, что расходы по банковским картам в торговых точках были более чем на 20% выше, чем в соответствующие выходные месяц назад или год назад.
«Наиболее стремительно выросли расходы на товары более высокой стоимости — мебель (114%), электронику (89%), ювелирные изделия (86%) и телекоммуникационное оборудование (84%). Существенно увеличились также расходы на строительные материалы (65%) и бытовую технику (47%), что свидетельствует о том, что часть жителей направила эти средства на улучшение жилья или крупные покупки. То, что большая часть средств уходит на потребление, соответствует прогнозам. Такой рост потребления может сохраняться несколько кварталов и в краткосрочной перспективе поддержать экономический рост Литвы, одновременно усиливая инфляцию, которая в этом году в соседней стране может достичь около 6%», — комментирует экономист Дайнис Гашпуйтис.
Ссылаясь на пример Эстонии, Гашпуйтис отмечает, что в Литве, вероятно, будет развиваться похожий сценарий. «В Эстонии изъятие накоплений второго пенсионного уровня вызвало кратковременный рост потребления, однако эффект относительно быстро исчез, и объемы розничной торговли до сих пор остаются ниже пикового уровня, достигнутого в 2022 году. Основная проблема заключается в том, что больше всего сократили свои будущие накопления более молодые и менее обеспеченные группы населения. Хотя в краткосрочной перспективе это помогает решать текущие финансовые трудности, в долгосрочной перспективе это увеличивает риск недостаточности пенсий и неравенства среди этих групп в будущем».
