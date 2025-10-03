Некоторые предпочитают завести не ребенка, а собачку: латвийский министр считает, что Европа "заблудилась" в вопросах ценностей
Европа в вопросе ценностей пошла куда-то не в том направлении — так в передаче на TV24 сказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК).
Говоря о молодых семьях и финансовой поддержке при покупке жилья в регионах, министр еще раз подчеркнул важность семейности и подтвердил, что для него самого, как отца троих детей, семья стоит на первом месте.
Однако, по словам Узулниекса, так бывает не у всех: «Есть школа, работа, карьера, путешествия, собачка… И вот наступают 40 лет, и тогда, может быть, решают завести первого ребенка. Но тогда биологические часы уже останавливаются… Ничего лучше детей не придумано! Это вопрос ценностей».
По его словам, и среди его друзей и знакомых есть хорошо обеспеченные семьи, которые выбирают завести домашнего питомца, а не ребенка. «Но заставить нельзя. Каждый выбирает ту модель семьи, какую принял. Но мне кажется, что ничего важнее семьи в жизни нет».
Как известно, правительство поддержало перераспределение более шести миллионов евро между программами Министерства благосостояния, чтобы профинансировать неотложные и важные мероприятия в отрасли.
Сэкономлено 2 205 349 евро из госдотации на гарантированный минимальный доход и жилищное пособие. На жилищное пособие повлияла относительно тёплая зима и меньший средний размер выплачиваемой поддержки, в то время как число получателей пособия оказалось лишь немного выше запланированного.
Из этой суммы 1 996 501 евро направят на обеспечение услуг и инфраструктуры государственных центров социальной опеки (VSAC), 146 528 евро — на поддержку самоуправлений за услуги, оказываемые по месту жительства, а 62 320 евро — на реализацию рекомендаций Государственного контроля в сфере технических вспомогательных средств, дополнив систему мониторинга государственной социальной политики.