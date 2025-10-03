Некоторые предпочитают завести не ребенка, а собачку: латвийский министр считает, что Европа "заблудилась" в вопросах ценностей

Однако, по словам Узулниекса, так бывает не у всех: «Есть школа, работа, карьера, путешествия, собачка… И вот наступают 40 лет, и тогда, может быть, решают завести первого ребенка. Но тогда биологические часы уже останавливаются… Ничего лучше детей не придумано! Это вопрос ценностей».