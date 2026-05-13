У идущей в Даугаву на нерест рыбы обнаружили необычное поведение

В течение недели после установки нерестовых гнезд в реке нерестящиеся рыбы откладывают в них икру, которая прикрепляется к еловым веткам и, находясь в воде, развивается в мальков. Искусственные гнезда в этот период регулярно осматриваются и контролируются, при необходимости их также перемещают и очищают от речных наносов. Надзор за гнездами осуществляют представители общества Mēs zivīm.