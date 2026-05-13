У идущей в Даугаву на нерест рыбы обнаружили необычное поведение
Как сообщает предприятие Latvenergo, сейчас на Даугаве в самом разгаре период нереста. В искусственных рыбьих нерестовых гнездах, установленных в конце апреля и в первые дни мая, уже отложена икра. Время нереста каждой из пород рыбы, оказывается, привязано к цветению отдельных видов деревьев.
В конце апреля и в первую неделю мая представители общества Mēs zivīm установили в Даугаве у Кайбалы, Икшкиле и Клинтайне 450 искусственных рыбьих нерестовых гнезд, изготовленных сотрудниками Latvenergo. Чаще всего в гнездах нерестятся плотва и лещ, однако замечено, что в них нерестится и окунь.
"За временем рыбьего нереста можно следить по времени цветения деревьев — время нереста плотвы совпадает с цветением кленов, а лещ выбирает для нереста период цветения черемухи", - сообщает Latvenergo.
В течение недели после установки нерестовых гнезд в реке нерестящиеся рыбы откладывают в них икру, которая прикрепляется к еловым веткам и, находясь в воде, развивается в мальков. Искусственные гнезда в этот период регулярно осматриваются и контролируются, при необходимости их также перемещают и очищают от речных наносов. Надзор за гнездами осуществляют представители общества Mēs zivīm.
Одно гнездо является домом примерно для 50 000 икринок. После вылупления маленькие рыбки еще несколько дней находятся рядом с гнездами. В целом из икры, отложенной в гнезде, выживает 5–10% мальков.
В этом году искусственные нерестовые гнезда и нерест в них будет изучать Научный институт продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, который является ведущим научным учреждением Латвии в области исследования рыбных ресурсов, экологии водоемов и аквакультуры. Планируется брать из гнезд икру для инкубации с целью определения видов рыб. Участие специалистов института обеспечивает научно обоснованный подход к оценке эффективности искусственных нерестовых гнезд, анализируя их использование, интенсивность нереста и значение для восстановления популяций рыбы.
