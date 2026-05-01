Латвийских рыбаков предупредили о действующих запретах на ловлю и о штрафах до 350 евро
Как сообщает Государственная служба охраны окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD), с 1 мая рыбакам снова разрешено выходить на рыбалку с лодок. Однако, весной по-прежнему действуют несколько важных ограничений. Они касаются как отдельных видов рыб, так и снастей и конкретных водоемов по всей Латвии.
До 15 мая запрещено оставлять в улове жереха, в свою очередь ловля судака с возможностью его удержания запрещена до 31 мая. Также до 31 мая по всей стране запрещен лов рыбы с использованием рыболовных ловушек, а сети для любой ловли во всех водоемах нельзя использовать до 15 июня.
С 1 мая по 31 мая действуют следующие запреты на рыбалку в отдельных реках и частях озер:
- в Булльупе на всем протяжении;
- в Даугаве от устья в Рижском заливе на участке 6 километров вверх по течению до бывшей высоковольтной линии на территории города Риги, в канале Лочу на всем протяжении, в Саркандаугаве на всем протяжении;
- в Айвиексте от устья Весеты (нового русла) вверх по течению до плотины Айвиекстской ГЭС.
Сохраняется также запрет с 15 марта по 1 июня на заход в озеро Папес на лодке, что одновременно исключает рыбалку с лодки.
До 31 мая продолжается установленный запрет на рыбалку в отдельных местах на реке Лиелупе и в бассейне Лиелупе:
- в Лиелупе от моста в Сталгене вверх по течению до слияния Мусы и Мемеле ниже руин Баусского замка;
- в Мемеле от устья до пешеходного моста в Бауске;
- в Мусе от устья до моста у автоспортивного комплекса; в Слоцене (Пулкайне) между озером Валгума и озером Каньера;
- в Вецслоцене и Слоцене между озером Слокас и Лиелупе.
С 2026 года для рыбаков установлена обязанность регистрировать и сообщать на сайте www.makskeresanaskarte.lv данные об уловах отдельных видов рыб, добытых в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива (угорь, треска, лосось, сельдь, килька, камбала).
Государственная служба охраны окружающей среды призывает перед выходом на рыбалку убедиться, не введена ли в конкретном водоеме лицензированная рыбалка, которая является дополнительным порядком и может отличаться от общего. Список мест лицензированной рыбалки доступен на сайте Министерства земледелия в разделе Makšķerēšana.
Служба также предупреждает, что за нарушения правил рыбалки, ловли раков и подводной охоты или правил лицензированной рыбалки может быть применен штраф от 15 до 350 евро.