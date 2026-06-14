В Улброке мужчина решил забрать себе забытый детский самокат, но его подвели камеры
В Улброке забытый на остановке детский самокат едва не сменил хозяина. Рассеянный подросток уехал на автобусе, а мужчина решил, что находка может пригодиться ему самому. Но вмешалась полиция.
В Улброке попытка мужчины завладеть чужим детским самокатом закончилась, едва успев начаться. О происшествии в соцсетях сообщила Ропажская муниципальная полиция.
Инцидент попал в объективы системы видеонаблюдения. На записи видно, как подросток сидит на остановке общественного транспорта со своим самокатом. Когда подошел автобус, молодой человек в спешке сел в него и уехал, забыв самокат на остановке. Спустя некоторое время на том же месте появился мужчина средних лет. Сначала он некоторое время рассматривал оставленный самокат, а затем взял его в руки и стал вести себя так, словно это его собственная вещь.
Получив информацию от операторов видеонаблюдения, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. Правоохранители установили, что мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции.
Сначала полицейские решили дождаться следующего автобуса в надежде, что подросток заметил пропажу и вернется за своим транспортным средством. Однако этого не произошло. Позже возле ближайшего магазина к сотрудникам полиции обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что ее сын по забывчивости оставил самокат на автобусной остановке, и поинтересовалась, не находили ли его.
После установления личности женщины полицейские сверили фотографию ее сына на телефоне с изображением подростка на записи с камер наблюдения. Выяснилось, что речь идет об одном и том же человеке. В результате самокат был возвращен законным владельцам.
В Ропажской муниципальной полиции напомнили жителям, что на территории края ведется видеонаблюдение, которое помогает оперативно раскрывать подобные происшествия и возвращать владельцам утраченные вещи.