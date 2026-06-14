В Улброке мужчина решил забрать себе забытый детский самокат, но его подвели камеры

Инцидент попал в объективы системы видеонаблюдения. На записи видно, как подросток сидит на остановке общественного транспорта со своим самокатом. Когда подошел автобус, молодой человек в спешке сел в него и уехал, забыв самокат на остановке. Спустя некоторое время на том же месте появился мужчина средних лет. Сначала он некоторое время рассматривал оставленный самокат, а затем взял его в руки и стал вести себя так, словно это его собственная вещь.