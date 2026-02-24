Латвийцы любят путешествовать, но игнорируют одну очень важную страну

В 2025 году средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в латвийских туристических объектах составила 1,8 ночи, как и в 2024 году. Средняя продолжительность пребывания латвийцев была чуть короче - 1,7 ночи, и по сравнению с 2024 годом изменений тоже не произошло. Эти показатели свидетельствуют о том, что поездки по Латвии в среднем длятся два-три дня. Уже много лет не удается добиться существенного увеличения продолжительности путешествий. Представители туристической отрасли отмечают, что многие жители Латвии и гости из соседних стран Балтии проводят у нас продленные выходные: приезжают в пятницу вечером и уезжают в воскресенье, либо приезжают в субботу и уезжают в понедельник утром. Туристы из дальних стран во время одной поездки часто посещают Латвию, Литву и Эстонию, и каждой из стран уделяют по два-три дня, а все путешествие длится около недели-десяти дней.