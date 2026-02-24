Stinger, гаубицы, дроны и 665 млн: список военной помощи Латвии для Украины

Латвия, а также Литва и Эстония обязались оказывать Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно начиная с 2024 года. Это обязательство сохранится и в 2026 году, подчеркнули в Минобороны. Латвия также участвует в ряде международных инициатив в поддержку Украины. 14 февраля 2024 года был подписан договор о создании коалиции дронов - совместной инициативы, возглавляемой Латвией и Великобританией, к которой уже присоединились 20 стран. Латвия обязалась выделить на коалицию дронов в 2024 и 2025 годах в общей сложности 45 млн евро.