Уже совсем скоро латвийские автоводители смогут привезти себе новые штрафы
В ночь на среду, 25 февраля, контроль средней скорости движения начнет работать еще на трех участках государственных автодорог.
- На Таллинском шоссе A1 он будет введен на участке от Витрупе до Светциемса — с 74,6 по 81,1 километр.
- На Лиепайском шоссе A9 контроль будет осуществляться от 10-го километра до Каги — с 9,9 по 23,1 километр, а также от Блидене до Броцены — с 80,0 по 93,6 километр.
На этих участках оборудование будет контролировать среднюю скорость движения, наличие OCTA, прохождение технического осмотра и оплату дорожного сбора.
Всего в этом году на государственных автодорогах планируется ввести в общей сложности 17 новых участков контроля средней скорости. С марта по май предусмотрено внедрение контроля на 14 участках.
- На Видземском шоссе A2 — от улицы Краста в Иерики до автодороги P20 (поворот на Цесис) с 72,25 по 77,15 километр, а также от Берзкрогса до Смилтенского кольца с 94,8 по 125,7 километр.
- На Валмиерском шоссе A3 — от Сталбе до Рубене с 40,1 по 55,6 километр.
- На Даугавпилсском шоссе A6 — от Дзелме до Уплеи с 66,1 по 77,0 километр.
- На Лиепайском шоссе A9 — от Апшупе до Тилтини с 39,1 по 56,7 километр.
- На Вентспилсском шоссе A10 — между круговыми развязками у Тукумса с 63,4 по 68,0 километр.
- На Рижской окружной дороге A4 (Балтэзерс — Саулкалне) — от перекрестка с автодорогой Рига — Эргли P4 до моста через Малую Юглу с 10,1 по 13,9 километр, а также от перекрестка с автодорогой P5 до путепровода над Даугавпилсским шоссе A6 с 14,5 по 19,9 километр.
- На Рижской окружной дороге A5 (Саласпилс — Бабите) — за каналом Миса до автозаправочной станции Virši с 14,2 по 20,1 километр.
- На автодороге Тинужи — Кокнесе P80 — от Тинужи до Зиедини с 0,5 по 1,8 километр, а также от двухуровневой развязки с автодорогой Аугшлигатне — Скривери P32 до кольцевой развязки у Кокнесе с 40,9 по 60,1 километр.
- На государственной автодороге Екабпилс — Резекне — Лудза — граница России A12 — от Варакляны до Кристцели с 61,4 по 69,0 километр, а также от Грейшканы до 108-го километра автодороги A12 с 106,3 по 108,1 километр.
- На автодороге Слока — Талси P128 — от Рагациемса до Клапкалнциемса с 13,6 по 19,4 километр.
В настоящее время на сети государственных дорог уже действуют 16 участков контроля средней скорости. Они были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения, включая запреты на обгон.
Система контроля средней скорости — это автоматическая система надзора за движением, которая рассчитывает среднюю скорость транспортного средства на основании времени, затраченного на прохождение определенного участка дороги. В начале и в конце участка установлено оборудование, фиксирующее время въезда и выезда транспортного средства, после чего рассчитывается средняя скорость прохождения участка. Если зафиксированная системой средняя скорость превышает максимально разрешенную на данном участке, владельцу транспортного средства будет направлен протокол о нарушении.
