Уже совсем скоро латвийские автоводители смогут привезти себе новые штрафы

Система контроля средней скорости — это автоматическая система надзора за движением, которая рассчитывает среднюю скорость транспортного средства на основании времени, затраченного на прохождение определенного участка дороги. В начале и в конце участка установлено оборудование, фиксирующее время въезда и выезда транспортного средства, после чего рассчитывается средняя скорость прохождения участка. Если зафиксированная системой средняя скорость превышает максимально разрешенную на данном участке, владельцу транспортного средства будет направлен протокол о нарушении.