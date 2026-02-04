В Латвии вводят новый порядок оплаты штрафов, выписанных автоводителям
Министерство юстиции предлагает сделать оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения проще и выгоднее, введя принцип: своевременно уплаченный штраф будет меньше.
Как сообщает Минюст, цель реформы — стимулировать более быструю и добровольную уплату штрафов, а также снизить административную нагрузку на Государственную полицию и другие учреждения.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поясняет: «Государственный контроль в рамках аудита обратил внимание на то, что действующий порядок оплаты административных штрафов не является эффективным, бюрократия после предыдущей реформы в целом только возросла, а показатели уплаты штрафов существенно не улучшаются. Чтобы это изменить, Министерство юстиции предлагает более дружественную для жителей систему оплаты штрафов: если человек действует ответственно и платит штраф вовремя, государство идет навстречу и предлагает более выгодные условия».
Новый порядок автоматически будет предусматривать возможность оплатить 75 % от назначенного штрафа за нарушение правил дорожного движения, если оплата произведена сразу в течение 15 дней. Такая возможность не будет распространяться на тяжкие нарушения (например, управление транспортом в состоянии опьянения, случаи с пострадавшими) и на нарушения, зафиксированные с помощью фоторадаров.
Чтобы поддержать жителей, которые по объективным причинам не могут оплатить денежный штраф в установленный срок, Министерство юстиции также предложит дополнительные механизмы облегчения исполнения наказания, например, отсрочить уплату денежного штрафа до шести месяцев (в настоящее время — один месяц) и разделить уплату штрафа на части сроком до одного года (в настоящее время — до шести месяцев).
Дело не будет передаваться присяжному судебному исполнителю немедленно, как это происходит сейчас, что позволит избежать ситуаций, когда своевременно не замеченное уведомление о неуплаченном штрафе сразу передается судебному исполнителю.