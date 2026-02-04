В Латвии вводят новый порядок оплаты штрафов, выписанных автоводителям

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поясняет: «Государственный контроль в рамках аудита обратил внимание на то, что действующий порядок оплаты административных штрафов не является эффективным, бюрократия после предыдущей реформы в целом только возросла, а показатели уплаты штрафов существенно не улучшаются. Чтобы это изменить, Министерство юстиции предлагает более дружественную для жителей систему оплаты штрафов: если человек действует ответственно и платит штраф вовремя, государство идет навстречу и предлагает более выгодные условия».