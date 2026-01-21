"Страх работает": в Латвии хотят еще больше увеличить штрафы для автоводителей

«Второй путь требует больше терпения и времени — это образование и укрепление ценностей. Объяснение. Работа с отношением. Да, это те самые часто критикуемые кампании по безопасности дорожного движения. В обществе нередко звучит вопрос — действительно ли стоит вкладывать в это средства? Это понятная скептическая реакция. Но если основы безопасного поведения не закрепились в семье, в школе или в автошколе, то именно общество может помочь их сформировать. Не морализируя, а объясняя и напоминая, что ездить безопаснее можем мы все — и это зрелый и ответственный выбор», - подводит итог председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.