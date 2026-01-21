"Страх работает": в Латвии хотят еще больше увеличить штрафы для автоводителей
«Первый месяц этого года прошел чуть больше чем наполовину, а на дорогах Латвии уже погибли семь человек», - пишет в своем комментарии Янис Абашинс, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
«Если за границей, при похожих дорогах, автомобилях и погодных условиях, такие безумные цифры не являются нормой, то нет оснований считать их нормой и у нас. Это означает, что дело не только в инфраструктуре, а в нашем собственном отношении к дороге, к другому человеку и к ответственности, которая начинается в тот момент, когда рука касается замка зажигания», - указывает Янис Абашинс.
Он также рассказывает, что в 2023 году был проведен онлайн-опрос отношения участников дорожного движения ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes), в рамках которого были собраны статистические данные в 39 странах. В опросе приняли участие более 42 000 участников дорожного движения из Латвии. Уже тогда основные выводы этого исследования были пугающими, в том числе 72 процента опрошенных в Латвии признались, что за последние 30 дней превышали разрешенную скорость при движении по автомагистралям. В Европе этот показатель составляет 50 процентов водителей. Также 16,5 процента латвийских водителей считали допустимым в повседневной жизни ездить быстрее разрешенного.
«И результаты этого исследования отлично видны и на практике. Перед фоторадаром мы тормозим, но как только он остается позади — газ в пол. Данные это подтверждают: измерения скорости показывают резкие колебания именно вблизи радаров — не равномерное и безопасное движение, а театральное соблюдение правил «ради камеры». Для многих правила не являются ценностью, они — препятствие. Если можно обойти — обходим».
По мнению страховщика, одновременно существует святая уверенность, что на дороге виноваты все остальные. Службы, плохая дорога, столбики, радары, погодные условия, другие водители. Только не я сам, потому что я всегда еду правильно, а «среда вынудила меня действовать не по правилам». Вынудила спешить, вынудила не пристегиваться, вынудила агрессивно маневрировать, вынудила писать в телефоне. Это удобное мышление — оно освобождает от ответственности.
Что делать, чтобы ситуация изменилась? По мнению эксперта, есть два пути. «Первый — более высокие штрафы, возможно, даже временно. Страх работает. Не случайно почти у каждого водителя есть история о стране, где «я не решаюсь нарушать правила, потому что штраф космический».
«Второй путь требует больше терпения и времени — это образование и укрепление ценностей. Объяснение. Работа с отношением. Да, это те самые часто критикуемые кампании по безопасности дорожного движения. В обществе нередко звучит вопрос — действительно ли стоит вкладывать в это средства? Это понятная скептическая реакция. Но если основы безопасного поведения не закрепились в семье, в школе или в автошколе, то именно общество может помочь их сформировать. Не морализируя, а объясняя и напоминая, что ездить безопаснее можем мы все — и это зрелый и ответственный выбор», - подводит итог председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийским автоводителям пообещали, что они смогут сэкономить на штрафах.