Латвийским автоводителям пообещали, что они смогут сэкономить на штрафах
Чтобы уменьшить недоразумения и жалобы по поводу штрафов, назначаемых операторами автостоянок, а также способствовать ясному и понятному предоставлению услуг, Центр по защите прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) и ведущие представители отрасли при сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой (Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera - LTRK) подписали меморандум о сотрудничестве.
Новый документ устанавливает единые рекомендации как для водителей, так и для предпринимателей. В рекомендациях также разъясняются не только права водителей на использование автостоянок, но и наиболее важные обязанности. Обязанность потребителя вовремя ознакомиться с правилами стоянки и соблюдать их, произвести оплату услуги или зарегистрировать автомобиль, соблюдать требования безопасного дорожного движения и общие правила при размещении транспортного средства, и действовать добросовестно.
По словам члена правления LTRK Яниса Лиелпетериса, наиболее важным результатом подписанного меморандума являются более понятные принципы получения услуги для клиентов.
PTAC указывает, что простота и прозрачность правил являются ключевыми условиями, чтобы услуги автостоянок были понятны потребителям и чтобы правила можно было выполнять.
Операторы автостоянок также считают, что разъяснительная работа и обучение потребителей является лучшей профилактикой для уменьшения количества штрафов и повышения понимания о работе платных автостоянок.
Член правления EuroPark Latvia Мартиньш Мейситис подчеркивает, что сейчас начат качественный диалог между представителями отрасли и потребителями. Большинство водителей соблюдают правила и вовремя производят оплату, однако платные стоянки вводятся в новых местах, способы оплаты меняются и цифровизируются, поэтому такая разъяснительная работа необходима, чтобы правила автостоянок были легко воспринимаемы, понятны и выполнимы для получателей услуги.
Ассоциация автопроката Латвии подчеркивает, что соглашение о совместных, понятных и обязательных для всех правилах существенно повлияет на количество штрафов, количество недоразумений и конфликтов, а главное – ожидается значительное улучшение клиентского опыта.
Помимо меморандума будет организована и информационная кампания, чтобы помочь водителям ориентироваться в сфере автостоянок. В ходе кампании будут разъяснять, почему необходимы платные стоянки, каковы обязанности операторов и водителей, и что нужно соблюдать, чтобы избежать получения штрафов.
