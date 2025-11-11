Латвийским автоводителям пообещали, что они смогут сэкономить на штрафах

Новый документ устанавливает единые рекомендации как для водителей, так и для предпринимателей. В рекомендациях также разъясняются не только права водителей на использование автостоянок, но и наиболее важные обязанности. Обязанность потребителя вовремя ознакомиться с правилами стоянки и соблюдать их, произвести оплату услуги или зарегистрировать автомобиль, соблюдать требования безопасного дорожного движения и общие правила при размещении транспортного средства, и действовать добросовестно.