Медведев заявил, что российским солдатам не нужны визы для въезда в Европу: "Как в 1812 или 1945 году"
Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем привычном провокационном стиле пригрозил странам Шенгенской зоны и оскорбил верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас.
Медведев в своем аккаунте в X прокомментировал высказывания Каллас о том, что ЕС может запретить въезд ветеранам российской армии. «Кая, белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенген. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал Медведев.
Заявления Медведева прозвучали в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
С 24 февраля 2022 года Медведев неоднократно угрожал европейским странам вторжением и даже применением ядерного оружия. В его записях часто содержатся личные оскорбления в адрес высших должностных лиц ЕС и США.
23 февраля перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ЕС работает над ограничением доступа бывших российских военных в Шенгенскую зону. «Вместе с комиссией мы работаем над тем, чтобы потенциально сотни тысяч бывших российских солдат не попали в Шенгенскую зону. Мы не хотим, чтобы военные преступники и саботажники ходили по нашим улицам», — сказала Каллас.