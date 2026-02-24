Медведев заявил, что российским солдатам не нужны визы для въезда в Европу: "Как в 1812 или 1945 году"

Медведев в своем аккаунте в X прокомментировал высказывания Каллас о том, что ЕС может запретить въезд ветеранам российской армии. «Кая, белокурая крыса, сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не попали в Шенген. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал Медведев.