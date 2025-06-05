Медведев похвалил Росликова: "Приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!"

«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Дмитрий Медведев в соцсети X, на этот раз воздержавшись от истеричных оскорблений, которыми он славится в своих публикациях в Telegram.