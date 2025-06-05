Дмитрий Медведев.
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Медведев похвалил Росликова: "Приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!"
Одиозный экс-президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь вспомнил о Латвии и похвалил депутата Сейма Алексея Росликова («За стабильность»).
«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» — написал Дмитрий Медведев в соцсети X, на этот раз воздержавшись от истеричных оскорблений, которыми он славится в своих публикациях в Telegram.
Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском! pic.twitter.com/ksB3k92KTl— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 5, 2025
Ранее Otkrito.lv сообщал, что депутат Сейма Алексей Росликов большинством парламентариев в четверг исключен из заседания парламента. Рассуждая о декларации "О предотвращении последствий русификации" Росликов использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением.