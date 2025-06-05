Депутат Росликов выдворен из зала заседаний Сейма за фразу "Русский язык - наш язык!"

С трибуны Сейма на повышенных тонах он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задался риторическими вопросами о том, что еще будет придумано для русскоязычных: "отдельные закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".