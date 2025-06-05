Депутат Росликов выдворен из зала заседаний Сейма за фразу "Русский язык - наш язык!"
Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность") большинством парламентариев в четверг исключен из заседания парламента. Рассуждая о декларации "О предотвращении последствий русификации" Росликов использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением.
С трибуны Сейма на повышенных тонах он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задался риторическими вопросами о том, что еще будет придумано для русскоязычных: "отдельные закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".
Алексей Росликов также отметил, что различными законами и решениями государство "бомбило наши семьи", имея в виду русскоязычные семьи.
Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.
В конце обращения Росликов по-русски воскликнул "Русский язык - наш язык!". За это было принято решение исключить его на время этого заседания и выдворить из зала.
После исключения Росликова из одного заседания Сейма был объявлен десятиминутный перерыв, а сам депутат должен был покинуть зал заседаний Сейма.
Как сообщалось, после почти двухлетней работы недавно депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к регламенту Сейма, которые среди прочего закрепляют обязанность депутатов в общении пользоваться государственным языком.