После распада фракции "За стабильность!" партия недополучит почти 196 тысяч евро из бюджета

Во вторник KNAB получило от Сейма официальное подтверждение о прекращении деятельности фракции "За стабильность!". В ближайшее время бюро примет решение о прекращении перечисления партии соответствующей части финансирования из госбюджета. В 2026 году партия должна была получить в общей сложности 550 498,20 евро. Из предусмотренных во втором полугодии 275 249 евро партии не будут выплачены 195 829 евро, пояснили в бюро.