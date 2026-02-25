После распада фракции "За стабильность!" партия недополучит почти 196 тысяч евро из бюджета
После прекращения деятельности парламентской фракции партии "За стабильность!" Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не выплатит партии финансирование из госбюджета в размере 195 829 евро.
Согласно закону о финансировании политических организаций (партий), политическая организация, чья парламентская фракция прекратила деятельность, может продолжать получать бюджетное финансирование только в сокращенном размере.
В данном случае KNAB должно прекратить выплачивать партии ту часть финансирования, которая предоставляется ей за каждый голос, полученный на выборах Сейма.
Во вторник KNAB получило от Сейма официальное подтверждение о прекращении деятельности фракции "За стабильность!". В ближайшее время бюро примет решение о прекращении перечисления партии соответствующей части финансирования из госбюджета. В 2026 году партия должна была получить в общей сложности 550 498,20 евро. Из предусмотренных во втором полугодии 275 249 евро партии не будут выплачены 195 829 евро, пояснили в бюро.
Как сообщалось, недавно парламентскую фракцию "За стабильность!" покинули несколько депутатов, и она распалась.