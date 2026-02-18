Фракция партии "За стабильность!" в Сейме распалась: из нее вышел еще один депутат
После ухода из фракции Сейма партии «За стабильность!» еще одного депутата — Дмитрия Коваленко — фракция «За стабильность!» распалась, подтвердила агентству LETA председатель фракции Светлана Чулкова. Она не смогла прокомментировать причины, по которым Коваленко решил покинуть фракцию.
Светлана Чулкова указала, что «За стабильность!» продолжит работу в парламенте как четыре независимых депутата. «Все остается как есть, люди ушли — это политика», — сказала Чулкова.
Ранее сообщалось, что неделю назад фракцию покинули депутаты Илья Иванов, Игорь Юдин и Амил Салимов, и таким образом она осталась в минимально допустимом составе — из пяти человек.
Фракцию можно создать не менее чем из пяти депутатов, избранных в Сейм по одному и тому же списку кандидатов, при этом изменить принадлежность к фракции невозможно. Таким образом, депутаты, избранные по одному списку, могут создать только одну фракцию и не могут вступить в другую.
Изначально во фракции «За стабильность!» после выборов в Сейм было 11 человек, однако фракцию затронули несколько скандалов, в ходе которых ряды депутатов сократились — они выходили по собственному желанию или их исключали.
На этой неделе фракцию «За стабильность!» в Рижской думе также покинул депутат Валерий Петров.
Лидер партии «За стабильность!» Алексей Росликов в разговоре с LETA объяснял уход нескольких депутатов из партийных фракций как разногласиями по вопросам, связанным с Украиной, так и, по его мнению, «давлением спецслужб» против партии. При этом он отметил, что это не ставит под угрозу участие политической силы в выборах в Сейм, ожидаемых осенью.
Росликов рассказал LETA, что в ситуации с решением депутата Рижской думы Петрова покинуть фракцию «За стабильность!» все ясно — это связано с вопросами об Украине. «Тут у меня нет вопросов», — сказал Росликов.
Говоря же об уходе из парламентской фракции «За стабильность!» депутатов Ильи Иванова, Игоря Юдина и Амила Салимова, Росликов рассуждал, что у партии сейчас «тяжелые времена», потому что все службы, по интерпретации Росликова, активно работают против «За стабильность!».
«В свое время наши спецслужбы уничтожили не одну партию, и теперь, наверное, наша очередь (..). Поэтому не все могут выдержать», — сказал Росликов, пообещав, что партия продолжит работу и в будущее смотрит с оптимизмом.
По его словам, ничего трагического не произошло, и нет признаков, что «За стабильность!» не сможет стартовать на выборах. Политик оценил, что у трех депутатов, вышедших из парламентской фракции, нет никакого влияния на общественное мнение.
Ранее сообщалось, что из-за несовпадения взглядов фракцию партии «За стабильность!» в Рижской думе покидает депутат Валерий Петров, сообщило агентству LETA со слов депутата.
В заявлении он написал, что дальше будет работать в Рижской думе как независимый депутат.
«Считаю, что поддержка народа Украины очень важна, поэтому хочу продолжать политическую поддержку без препятствий и разногласий. По этому вопросу мои взгляды с партией “За стабильность!” не совпадают, и я принял решение выйти из фракции в Рижской думе», — пояснил депутат.
При этом, уважая право лидера партии Алексея Росликова на собственное мнение, он добавил, что сам «категорически отказывается поддерживать любое политическое направление, которое связано с курсом нынешнего руководства России».
Во фракции «За стабильность!» в Рижской думе до сих пор работали руководитель Росликов, его заместитель Яков Плинер, а также Петров и Николай Кабанов.
Также сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «За стабильность!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.
Предупреждение вынесено потому, что прокуратура усмотрела нарушения запретов, установленных Законом о политических партиях. Нормы закона предусматривают, что партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости Латвии или других демократических государств, их территориальной целостности, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или другого демократического государства, а также призывать не исполнять законы.