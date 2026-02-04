"За стабильность" заявила, что не выполнит требования Генпрокуратуры, и пообещала судиться в случае закрытия партии
Партия «За стабильность» не намерена выполнять требования, изложенные в предупреждении Генеральной прокуратуры, и готова к тому, что может быть принято решение о ее ликвидации. В таком случае политическая сила намерена оспаривать это решение в суде. Об этом в среду у здания Генпрокуратуры, подавая официальный ответ на предупреждение ведомства, заявил лидер партии Алексей Росликов.
Политик оценил решение прокуратуры как цензуру, направленную на то, чтобы «запретить партии говорить о правах русскоязычных и русских в Латвии».
«Сегодня мы подадим в Генеральную прокуратуру ответ, в котором полностью отвергаем призыв и предупреждение генерального прокурора изменить нашу программу и больше не говорить о правах русскоязычных в Латвии», — сказал Росликов.
Он добавил, что партия понимает: следующим шагом прокуратуры может стать попытка ликвидировать «За стабильность».
«Мы готовы встретиться с генеральным прокурором в суде и отстаивать свое право на существование», — подчеркнул политик.
По его словам, если суд примет решение о ликвидации партии, это станет ценой, которую она готова заплатить, «чтобы доказать, что в Латвии политическая позиция, соответствующая законам, является главной, и что есть политики, которые до конца будут отстаивать свои ценности и права».
Росликов также заявил, что в других странах Европы подобных действий против партий со стороны прокуратуры или суда не происходило.
«Ни одна политическая партия в Европе не была ликвидирована прокуратурой или судом. Это невозможно», — утверждает он, добавив, что партии не должны ликвидироваться из-за политических взглядов.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «За стабильность» требованиям Закона о политических партиях и вынесла ей предупреждение.
Предупреждение связано с тем, что прокуратура усмотрела нарушения установленных законом запретов. Закон запрещает партиям выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, распространять предложения о насильственном изменении государственного строя, а также призывать к невыполнению законов.
Партии предписано до 7 февраля 2026 года устранить нарушения — удалить указанную в предупреждении информацию из социальных сетей и в целом пересмотреть опубликованные материалы на соответствие действующему законодательству. Прокуратура призвала принять меры, чтобы впредь не распространялись сообщения и не совершались действия, противоречащие Закону о политических партиях.
Юридически решение прокуратуры нельзя обжаловать — его можно либо исполнить, либо не исполнить. В случае неисполнения партия подлежит ликвидации.
В комментарии агентству LETA Росликов заявил, что предупреждение является расправой над партией. Он утверждает, что никогда не выступал против латвийского государства или латышского языка. По его словам, прокуратура упрекает его в выражении субъективного мнения о войне в Украине и положении русскоязычных жителей Латвии.
Политик подчеркнул, что субъективное мнение не требует обоснования. Также, по его словам, в его действиях не выявлено признаков преступления, направленного против суверенитета государства, латышского народа или языка.
Ранее сообщалось, что сам Росликов также оказался в поле зрения правоохранительных органов. В конце прошлого года прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против депутата Рижской думы, лидера партии «За стабильность» и бывшего депутата Сейма Росликова по обвинению в разжигании национальной и этнической ненависти.
Изначально ему также вменяли содействие иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, однако в этой части уголовное дело было прекращено Службой государственной безопасности из-за отсутствия достаточных доказательств.