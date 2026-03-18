Сын норвежской кронпринцессы может сесть в тюрьму более чем на семь лет

Расследование ведется с 2024 года. Незадолго до начала процесса Хойби был задержан по новым подозрениям — в нанесении телесных повреждений, угрозе с применением ножа и нарушении судебного запрета на контакты. Мариус Борг Хойби является сыном Метте-Марит от отношений до ее брака с кронпринцем Хоконом и не имеет королевского титула.