Сын норвежской кронпринцессы может сесть в тюрьму более чем на семь лет
Норвежская прокуратура потребовала приговорить старшего сына кронпринцессы Метте-Марит к семи годам и семи месяцам лишения свободы — за изнасилование четырех женщин и десятки других преступлений. Прокурор подчеркнул: королевское происхождение — не привилегия.
В среду, 18 марта, прокурор Осло Стурла Хенриксбое потребовал приговорить 29-летнего Мариуса Борга Хойби — старшего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит — к семи годам и семи месяцам лишения свободы.
Обвинительное заключение включает 38 пунктов и охватывает события с 2018 по 2024 год. Хойби обвиняется в изнасиловании четырех женщин, физическом и психологическом насилии в отношении нескольких бывших партнерш, домашнем насилии, порче имущества, употреблении наркотиков и нарушениях правил дорожного движения.
В феврале 2026 года, после предъявления обвинений, Хойби заявил о своей невиновности в части изнасилований. По ряду менее тяжких эпизодов — непристойное поведение, превышение скорости, вождение без прав — он вину признал.
Прокурор особо подчеркнул, что подсудимый должен нести ответственность наравне с любым другим гражданином Норвегии — без послаблений и без ужесточения наказания в связи с его принадлежностью к королевской семье.
Расследование ведется с 2024 года. Незадолго до начала процесса Хойби был задержан по новым подозрениям — в нанесении телесных повреждений, угрозе с применением ножа и нарушении судебного запрета на контакты. Мариус Борг Хойби является сыном Метте-Марит от отношений до ее брака с кронпринцем Хоконом и не имеет королевского титула.
Вынесение приговора ожидается до конца марта 2026 года.