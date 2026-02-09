Если суд согласится с доводами прокуратуры, деятельность партии "За стабильность" может быть приостановлена на полгода
Прокуратура, скорее всего, обратится в суд по делу партии "За стабильность", заявил Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.
Прокуратура рассмотрит мнение партии по поводу предупреждения Генпрокуратуры. Мейстерс не может дать ответ, кто из прокуроров будет проводить проверку, но вполне вероятно, что прокуратура обратится в суд. Если суд разделит мнение прокуратуры, он может приостановить деятельность партии на шесть месяцев и обязать ее выполнить задачи, изложенные в предупреждении прокуратуры.
Если этого не будет сделано, партия будет закрыта, сказал Мейстерс. В таком случае "За стабильность" станет первой закрытой партией с момента восстановления независимости.
Генеральная прокуратура считает, что обвинения партии в адрес прокуратуры необоснованны.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура завершила проверку о соответствии деятельности "За стабильность" требованиям закона о политических партиях и вынесла ей предупреждение за нарушение запретов, установленных п. 4 и 5 ст. 7 закона о политических партиях. Они гласят, что партии запрещается выступать против независимости или территориальной целостности Латвии или других демократических государств, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении строя Латвии или других демократических государств, призывать к несоблюдению закона, если это угрожает государственной безопасности, общественной безопасности или порядку, пропагандировать насилие или терроризм, пропагандировать войну, осуществлять деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти, восхвалять преступления или призывать к их совершению.
Партии было предписано до 7 февраля 2026 года устранить нарушения, то есть удалить указанные в предупреждении публикации в социальных сетях, и в целом пересмотреть свои аккаунты в социальных сетях на предмет соответствия законодательству. Прокуратура призывает партию принять меры, чтобы в дальнейшем не распространялись сообщения и не предпринимались действия, противоречащие положениям закона о политических партиях.
Партия "За стабильность" не будет выполнять требования, содержащиеся в предупреждении Генеральной прокуратуры, а если будет принято решение о ее ликвидации, готова обратиться в суд, заявил в среду лидер партии Алексей Росликов. Он оценивает решение Генпрокуратуры как цензуру с целью "запретить партии говорить о правах русскоязычных и латвийских русских".