Фракцию партии "За стабильность" в Сейме покинули три депутата

Фракцию могут создать не менее пяти депутатов, избранных в Сейм по одному и тому же списку кандидатов. При этом изменить принадлежность к фракции невозможно. Таким образом, депутаты, избранные по одному списку, могут создать только одну фракцию и не могут вступить в другую.