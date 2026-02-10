Фракцию партии "За стабильность" в Сейме покинули три депутата
Депутаты Илья Иванов, Игорь Юдин и Амил Салимов вышли из фракции партии «За стабильность» в Сейме, и теперь она осталась в минимально допустимом составе — пяти человек.
Председатель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова заявила агентству LETA, что депутаты не смогли выдержать оказываемое на партию давление и решили, что им будет лучше работать как независимым депутатам.
Также Чулкова подчеркнула, что фракция «За стабильность» продолжает работу в Сейме. «Пять депутатов — это фракция, мы продолжим работать так, как работали», — сказала Чулкова, отметив, что «не все могут выдержать ежедневные письма от прокуратуры, Службы государственной безопасности, учреждений».
Фракцию могут создать не менее пяти депутатов, избранных в Сейм по одному и тому же списку кандидатов. При этом изменить принадлежность к фракции невозможно. Таким образом, депутаты, избранные по одному списку, могут создать только одну фракцию и не могут вступить в другую.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «За стабильность» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение.
Прокуратура, вероятнее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстер. Он отметил, что прокуратура оценит ответ партии на предупреждение Генеральной прокуратуры, однако, скорее всего, последует обращение в суд.
Если суд согласится с позицией прокуратуры, он может приостановить деятельность партии на шесть месяцев и обязать выполнить требования, указанные в предупреждении. Если это не будет сделано, партия может быть ликвидирована. Мейстер подчеркнул, что в таком случае «За стабильность» стала бы первой политической партией, закрытой с момента восстановления независимости Латвии.
Генеральная прокуратура считает необоснованными заявления партии о преследовании и указывает, что причины предупреждения по-прежнему доступны публично. Ранее сообщалось, что прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «За стабильность» требованиям Закона о политических партиях и выявила нарушения установленных запретов.
Закон запрещает политическим партиям в своей деятельности выступать против независимости Латвии или других демократических государств, территориальной целостности, призывать к насильственной смене государственного строя или не исполнять законы. Прокуратура обязала партию до 7 февраля удалить в социальных сетях информацию, указанную в предупреждении, и в целом пересмотреть опубликованный контент.
Юридически обжаловать решение прокуратуры невозможно — его можно только выполнить или не выполнить.
Лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов ранее заявлял, что считает предупреждение расправой с партией, отрицая действия против латвийского государства или латышского языка. В среду, подавая ответ Генеральной прокуратуре, Росликов сообщил, что партия предупреждение выполнять не будет и готова судиться, если будет принято решение о ликвидации партии.
Ранее также сообщалось, что в Рижский городской суд передано уголовное дело против Росликова по обвинению в разжигании национальной и этнической ненависти. Изначально ему также вменялась помощь иностранному государству в деятельности против Латвии, однако в этой части уголовное производство прекращено из-за недостатка доказательств.