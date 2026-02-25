Стало известно, почему российского историка Ланькова выдворили из Латвии

О своих приключениях в Риге Андрей Ланьков уже рассказал BBC. «В официальных документах никаких объяснений нет. Полиция доставила меня в миграционное управление. Они были очень вежливы и доброжелательны. Ясно понимали, что происходит нечто странное, но выполняли приказ. Все это затянулось, потому что я не хотел контактировать с государственными учреждениями до прибытия адвокатов, их поиск занял довольно много времени», — сказал Ланьков.