Стало известно, почему российского историка Ланькова выдворили из Латвии
Российский историк и специалист по Северной Корее Андрей Ланьков, которого во вторник вечером в Риге задержали правоохранители во время лекции, был включен в список нежелательных для Латвии лиц, так называемый черный список, по инициативе Службы государственный безопасности (VDD, СГБ).
В VDD агентству LETA подтвердили, что служба предложила министру иностранных дел включить Ланькова в список нежелательных для Латвии лиц («persona non grata») в связи с активностью, которая может создать угрозу национальной безопасности Латвии. Более подробных комментариев VDD не предоставила.
В Министерстве иностранных дел агентству LETA пояснили, что, основываясь на информации спецслужб, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение в отношении Ланькова в соответствии со второй частью 61-й статьи Иммиграционного закона, которая предусматривает: если иностранец является нежелательным для Латвии лицом, решение о его включении в «черный список» принимает министр иностранных дел. Запрет на въезд в Латвию установлен на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что Ланьков был выдворен в Таллин, так как в среду у него запланирована лекция. Такая же лекция во вторник была организована и в Риге, в гостинице Park Inn by Radisson Riga Valdemara, однако там Ланькова задержали для передачи иммиграционным органам, после чего доставили к эстонской границе.
О своих приключениях в Риге Андрей Ланьков уже рассказал BBC. «В официальных документах никаких объяснений нет. Полиция доставила меня в миграционное управление. Они были очень вежливы и доброжелательны. Ясно понимали, что происходит нечто странное, но выполняли приказ. Все это затянулось, потому что я не хотел контактировать с государственными учреждениями до прибытия адвокатов, их поиск занял довольно много времени», — сказал Ланьков.
«Меня посадили в полицейскую машину, и мы весело, разговаривая с полицией, которая меня сопровождала, шутя о том, что теперь мне придется пить Vana Tallinn, а не Rīgas Balzāms в обозримом будущем, доехали до границы. Там я сразу пересел в машину, которая отвезла меня в Таллин. Вот, по сути, и все».
Андрей Ланьков — специалист по вопросам Северной Кореи, доктор исторических наук, профессор Университета Кунмин в Сеуле. Российский суд назначил ему штраф за деятельность в так называемой нежелательной организации.