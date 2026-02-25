ФОТО: принц Гарри и Меган Маркл неожиданно прилетели в Иорданию - что они обсуждали с ВОЗ и ООН

Герцог и герцогиня Сассекские планируют встречи с иорданскими лидерами и руководителями сферы здравоохранения, общение с командами ВОЗ и посещение программ, работающих на передовой — в том числе в области медицинской и психической помощи. Также они встретятся с сотрудниками организации World Central Kitchen, координирующими поставки продовольственной помощи для Газы из Аммана, и посетят молодежный центр Questscope в лагере беженцев Заатари — безопасное пространство для перемещенных сирийцев. Questscope предлагает творческие и поддерживающие программы, направленные на укрепление благополучия и расширение возможностей молодых людей, пострадавших от конфликта.