ФОТО: принц Гарри и Меган Маркл неожиданно прилетели в Иорданию - что они обсуждали с ВОЗ и ООН

Меган Маркл и принц Гарри в Иордании (февраль 2026)
Герцог и герцогиня Сассекские начали неожиданную двухдневную гуманитарную поездку в Амман (Иордания).
Герцог и герцогиня Сассекские начали неожиданную двухдневную гуманитарную поездку в Амман (Иордания), которая стартовала в среду.
Несмотря на то что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия старших работающих членов королевской семьи, они продолжают демонстрировать приверженность международной благотворительной деятельности, особенно в зонах конфликтов. Их визит, организованный по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, призван привлечь внимание к срочным гуманитарным мерам в сфере здравоохранения на фоне продолжающихся региональных конфликтов.
Пара прибыла в Иорданию с теплыми улыбками и четким ощущением цели. В Аммане они приняли участие в круглом столе ВОЗ вместе с представителями ведущих международных структур — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР/UNRWA), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Всемирной продовольственной программы, ЮНИСЕФ, а также с дипломатами из Нидерландов, Италии, Германии, Канады и Европейского союза. В центре обсуждения были согласованные действия по преодолению медицинского и гуманитарного кризиса, с которым сталкиваются перемещенные лица в регионе.
По случаю встречи Меган Маркл выбрала стильный белый образ: брюки со стрелками, структурированный жакет и классическую футболку. Гарри был в бежевых брюках, белой рубашке и черном пиджаке — образ получился строгим, но неформальным.
Посол Великобритании в Иордании Филип Холл поблагодарил герцога и герцогиню за визит, подчеркнув его важность:
«Ваш визит, ваша поддержка, ваше признание усилий, которые предпринимают Организация Объединенных Наций, включая, конечно, Всемирную организацию здравоохранения, правительство Иордании и другие, чрезвычайно ценны. Так что спасибо, что приехали».
Иордания долгие годы остается убежищем для перемещенных людей: страна принимает около 2,5 млн беженцев, в том числе палестинцев, которые начали прибывать более 80 лет назад, и сирийцев, покинувших страну из-за гражданской войны при президенте Башаре Асаде. Последняя волна связана с военной операцией правительства Израиля в Газе после атак ХАМАС 7 октября, что еще больше усилило гуманитарные потребности.
Холл отметил сложность ситуации, подчеркнув, что «устойчивое решение требует регионального мира, особенно мира между Палестиной и Израилем и решения по принципу двух государств — это легко сказать, мы все понимаем, что это крайне трудно реализовать, но мы все работаем и над этим».
Герцог и герцогиня Сассекские планируют встречи с иорданскими лидерами и руководителями сферы здравоохранения, общение с командами ВОЗ и посещение программ, работающих на передовой — в том числе в области медицинской и психической помощи. Также они встретятся с сотрудниками организации World Central Kitchen, координирующими поставки продовольственной помощи для Газы из Аммана, и посетят молодежный центр Questscope в лагере беженцев Заатари — безопасное пространство для перемещенных сирийцев. Questscope предлагает творческие и поддерживающие программы, направленные на укрепление благополучия и расширение возможностей молодых людей, пострадавших от конфликта.
Визит также привлекает внимание к инициативам, которые пара поддерживала финансово, включая оплату медицинской эвакуации детей, получивших травмы в ходе конфликта в Газе, — как часть их продолжительной работы по облегчению страданий в регионах, охваченных войной.
Эта поездка продолжает сотрудничество принца Гарри с Тедросом Адханомом Гебрейесусом — в частности, их совместное участие в мероприятии Центра исследований минно-взрывных травм при Имперском колледже Лондона в сентябре прошлого года. Тема близка Гарри и из-за его военного опыта, и из-за гуманитарного наследия его покойной матери принцессы Дианы, известной работой с Британским Красным Крестом и организацией HALO Trust.