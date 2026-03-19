"Я бы с радостью поменялась с тобой местами". Мама погибшей в Лиепая Эвелины Поцюс раздавлена горем
Мама трагически погибшей в Лиепае 17-летней Эвелины Поцюс в социальных сетях пишет, что после потери дочери чувствует себя сломленной.
«Что может быть тяжелее на жизненном пути, чем предать земле того, кто сердцу близок и дорог, - написала в Facebook мама Эвелины Даниэла Диана. - Прощание с нашей доченькой Эвелиной состоится 25 марта в 14.00 на кладбище Мисинькалнс».
В другой публикации мама Эвелины призналась, что ей до сих пор трудно поверить в случившееся. «Доченька моя любимая, мой маленький чертенок, наша взрывная девочка... Я не могу поверить, я не хочу во все это верить. Моя единственная доченька среди трех сыновей. Эвелина, моя маленькая улыбающаяся принцесса, мне тебя очень не хватает, у меня сердце вырывают из груди... Если бы только это было возможно, я бы с радостью поменялась с тобой местами. У нас впереди было столько больших планов вместе с тобой. Я очень тебя люблю».
Тем временем Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна в Instagram выразила соболезнования всем, кто знал и любил Эвелину. «Мы получили очень печальную и трагическую новость о смерти нашей ученицы Эвелины. Это время, когда слова кажутся слишком маленькими, чтобы утешить, однако Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна мысленно хочет быть рядом со всеми, кого затронула эта трагедия, — с семьей, близкими, друзьями и одноклассниками».
«Эвелина была общительной, дружелюбной, жизнерадостной и с большим сердцем — ее улыбка и энергия навсегда останутся в нашей памяти. В четверг в школе ее почтят минутой молчания, а также будет создано место памяти, где каждый сможет ненадолго остановиться и вспомнить о ней. Мы скорбим вместе со всеми, кто знал и любил Эвелину», — говорится в сообщении школы.
Как уже сообщалось, 13 марта около 18.50 Эвелина Поцюс отправилась по адресу в Лиепае на улице Базницас. 16 марта полиция сообщила, что при проверке камер видеонаблюдения в Лиепае было установлено: вероятно, пропавшая девушка упала в Торговый канал.
После этого сотрудники Государственной полиции привлекли сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, и канал был обследован. 18 марта правоохранители сообщили, что тело 17-летней девушки найдено в воде на улице Бривостас в Лиепае. Otkrito.lv выражает глубочайшие соболезнования родителям и близким Эвелины.