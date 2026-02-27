Снег начнет стремительно таять: прогноз погоды на конец недели

В начале следующей недели под влиянием антициклона ожидается сухая погода со слабым ветром. Во вторник восточную Латвию пересечет область осадков с дождем и мокрым снегом. Во второй половине недели существенных осадков не ожидается, чаще будет светить солнце. Ночью температура может быть на несколько градусов ниже нуля, а днем плюсовая.