Время уговоров заканчивается - через год Рига вводит обязательную сортировку отходов

С 1 марта 2027 года организации, занимающиеся утилизацией отходов, будут обязаны мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью и без дополнительной оплаты. Управляющие многоквартирными домами должны будут регулярно информировать жильцов о графике сбора отходов, их сортировке и стоимости утилизации, в том числе в счетах и на информационных досках.