Жительница Резекне предстанет перед судом по делу о переводе 43 евро российской армии
Прокуратура передала в суд дело против Полины Камлёвой, обвиняемой в финансировании вооруженного конфликта: следствие установило, что она перевела около 43 евро на покупку оборудования для российских военных через посредника в Беларуси.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против активистки Полины Камлёвой из Резекне, которая обвиняется в том, что перевела около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.
Не называя имени человека, в прокуратуре сообщили, что 8 января принято решение о привлечении человека к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта. В ходе расследования выяснилось, что человек откликнулся на призыв контактного лица в России предоставить финансовые средства для приобретения оборудования для подавления беспилотников на передовой в Украине.
Установлено, что обвиняемая, используя своего знакомого в Беларуси в качестве посредника, перевела средства в Россию. Этот белорусский знакомый, не зная об истинной цели платежа, со своего личного счета перевел 157 белорусских рублей (примерно 42,86 евро) на указанный обвиняемой счет в российском кредитном учреждении.
Подозреваемая была задержана 2 декабря 2025 года, процессуальные действия велись в двух местах - в Резекне и Прейли. Камлёва находится под арестом.