Жительница Резекне предстанет перед судом по делу о переводе 43 евро российской армии

Не называя имени человека, в прокуратуре сообщили, что 8 января принято решение о привлечении человека к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта. В ходе расследования выяснилось, что человек откликнулся на призыв контактного лица в России предоставить финансовые средства для приобретения оборудования для подавления беспилотников на передовой в Украине.