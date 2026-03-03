Молодые автомеханики в Латвии на вес золота: почему эта профессия сейчас так востребована
Без образования не обойтись, и путь к нему показывает ежегодная выставка «Skola» на Кипсале. В этом году в ее рамках впервые состоялся национальный финал конкурса «Молодой автомеханик», организованный Inter Cars Latvija.
Ранее финал конкурса проходил в рамках выставки «Auto» в апреле. Руководитель отдела маркетинга Inter Cars Latvija Арманд Умбрашко считает, что на выставке «Skola» решающее соревнование смотрится более уместно: «Этот конкурс больше подходит выставке "Skola", чем "Auto". Сам конкурс и среда являются рекламой технических школ, представленных молодежью».
Финал конкурса «Молодой автомеханик» на Кипсале длился два дня. В нем участвовали только 12 лучших учащихся из 7 профессиональных средних школ, техникумов и колледжей, однако в самом первом, дистанционном отборочном этапе приняли участие 488 человек. В финале практические задания чередуются с теоретическими. Их готовят партнеры Inter Cars Latvija. Нормундс Авотиньш, руководитель послепродажного сервиса Latraps tehnika: «Задания состоят из двух частей — теоретической и практической. Сначала тест, а в практической части нужно уметь найти и устранить неисправность». Роналдс Дзелме, руководитель маркетинга Shell в странах Балтии: «Здесь молодым механикам нужно заменить масло и затянуть фильтр с правильным усилием».
Конкурс молодых автомехаников проходит уже в 19-й раз. Последние 11 лет его организует Inter Cars Latvija, и впервые международный финал состоится в Латвии. «Основанием для этого стала победа нашего парня в Загребе», — говорит Умбрашко.
Если изначально в конкурсе участвовали только 3 страны, то теперь их уже 15. Лучшие молодые автомеханики Европы будут соревноваться в знаниях с 11 по 14 июня. «Международный финал пройдет в помещениях Autobrava Motors на улице Улманя гатве. На четыре дня автосалон станет домом европейского финала», — раскрывает Арманд.
В латвийском финале победил Андрис Лагздиньш из Кандавского сельскохозяйственного техникума, педагог Каспар Шевчук. Шансы Латвии в международном финале Арманд Умбрашко оценивает высоко: «В прошлом году — первое место, в позапрошлом — второе, до этого — четвертое или пятое. Тенденция восходящая, это показывают результаты теоретических этапов. Средний результат выше».