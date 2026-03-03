Молодые автомеханики в Латвии на вес золота: почему эта профессия сейчас так востребована

Финал конкурса «Молодой автомеханик» на Кипсале длился два дня. В нем участвовали только 12 лучших учащихся из 7 профессиональных средних школ, техникумов и колледжей, однако в самом первом, дистанционном отборочном этапе приняли участие 488 человек. В финале практические задания чередуются с теоретическими. Их готовят партнеры Inter Cars Latvija. Нормундс Авотиньш, руководитель послепродажного сервиса Latraps tehnika: «Задания состоят из двух частей — теоретической и практической. Сначала тест, а в практической части нужно уметь найти и устранить неисправность». Роналдс Дзелме, руководитель маркетинга Shell в странах Балтии: «Здесь молодым механикам нужно заменить масло и затянуть фильтр с правильным усилием».