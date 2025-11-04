ФОТО: Sēnīte возрождается - реставрация культового ресторана началась с очистки купола

В MasterClean.lv отмечают, что для них Sēnīte — не просто объект, а символ, часть латвийского культурного пейзажа и воспоминаний многих поколений. Хотя никто из сотрудников компании никогда не сидел за столиком в этом ресторане, они решили внести свой вклад в его возрождение, увидев, что настал момент, когда нельзя оставаться в стороне.