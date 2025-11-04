ФОТО: Sēnīte возрождается - реставрация культового ресторана началась с очистки купола
Легендарный ресторан Sēnīte — символ целой эпохи в латвийской культуре — начал свое возрождение. Работники бережно очистили исторический купол от многолетней грязи и мха, сделав первый шаг к возвращению зданию его прежнего величия.
В соцсетях сообщается, что компания MasterClean.lv одной из первых откликнулась на призыв помочь в восстановлении исторического купола легендарного ресторана Sēnīte. Именно их участие стало катализатором, благодаря которому реставрационные работы начались уже в этом году и продвигаются быстрее, чем ожидалось.
Специалисты предложили наиболее щадящее и эффективное решение — очистку купола с помощью водяной струи под давлением. Благодаря их профессионализму купол был аккуратно очищен от грязи, мха и налета, накопившихся за годы запустения. Это позволит восстановить кровлю и вернуть зданию его прежний блеск.
В MasterClean.lv отмечают, что для них Sēnīte — не просто объект, а символ, часть латвийского культурного пейзажа и воспоминаний многих поколений. Хотя никто из сотрудников компании никогда не сидел за столиком в этом ресторане, они решили внести свой вклад в его возрождение, увидев, что настал момент, когда нельзя оставаться в стороне.
Работы оказались сложными — требовалось обеспечить подачу воды, продумать логистику и бережно обращаться с объектом культурного наследия. Тем не менее команда справилась, применив профессиональное оборудование и опыт работы со сложными поверхностями. Компания надеется, что их пример вдохновит и другие организации присоединиться к процессу восстановления. Ведь Sēnīte — это не просто здание, а часть истории, культурная ценность и память о прошлом.