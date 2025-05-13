"Я верю, что вместе мы сможем помочь Sēnīte!" Как сейчас выглядит легендарный ресторан

Летом прошлого года портал Otkrito.lv уже сообщал, что ресторан начал свою историю возрождения. Спустя десятилетия на некогда популярной остановке у перекрестка Видземского шоссе стали заметны признаки активной деятельности. Некоторая оживленность там наблюдается и сейчас. "Я верю, что вместе мы сможем помочь Sēnīte возродиться и снова стать оживленным и красивым местом! Поэтому я прошу тебя — поделись этим видео! Расскажи своим друзьям! Приходи и стань частью истории возрождения Sēnīte, поддержи местные таланты! Встретимся в Sēnīte! Спасибо за репост!" — говорится в другом видео на том же профиле. В нем хозяйка Ивета рассказывает, что планы по поводу Sēnīte грандиозные: сейчас в помещениях ведутся работы по уборке, а со временем планируется восстановить и сам ресторан.