"Я верю, что вместе мы сможем помочь Sēnīte!" Как сейчас выглядит легендарный ресторан
"Я верю, что вместе мы сможем помочь Sēnīte возродиться и снова стать оживленным и красивым местом!" — с таким посланием к недавно опубликованному в соцсетях видео выступили инициаторы восстановления легендарного ресторана.
Интересным видео несколько дней назад поделился пользователь TikTok под ником @spiidbotanic. В его профиле размещены кадры из помещений когда-то популярного ресторана Sēnīte ("Грибок"). На видео можно увидеть, как это место выглядит сейчас.
Летом прошлого года портал Otkrito.lv уже сообщал, что ресторан начал свою историю возрождения. Спустя десятилетия на некогда популярной остановке у перекрестка Видземского шоссе стали заметны признаки активной деятельности. Некоторая оживленность там наблюдается и сейчас. "Я верю, что вместе мы сможем помочь Sēnīte возродиться и снова стать оживленным и красивым местом! Поэтому я прошу тебя — поделись этим видео! Расскажи своим друзьям! Приходи и стань частью истории возрождения Sēnīte, поддержи местные таланты! Встретимся в Sēnīte! Спасибо за репост!" — говорится в другом видео на том же профиле. В нем хозяйка Ивета рассказывает, что планы по поводу Sēnīte грандиозные: сейчас в помещениях ведутся работы по уборке, а со временем планируется восстановить и сам ресторан.
@spiiidbotanic Es ticu, ka mēs kopā varam palīdzēt Sēnītei atdzimt un atkal kļūt par dzīvīgu un skaistu vietu! Tāpēc es lūdzu Tevi– dalies ar šo video! Pastāsti saviem draugiem! Nāc un esi daļa no Sēnītes atdzimšanas stāsta un atbalsti vietējos talantus! ❤️ Tiekamies Sēnītē! Paldies par dalīšanos! 👋 #SēnīteAtdzimst #AtbalstiVietējos #Amatnieki #Mājražotāji #TikTokLatvija#brīvdienas #Sēnīterestorāns#spiiidbotanics ♬ original sound - Spiiidbotanics
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