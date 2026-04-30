ЕС принял новый закон, который коснется многих латвийских владельцев кошек и собак
Фото: Shutterstock
Куда идете? А чипы у вас есть?
В мире

ЕС принял новый закон, который коснется многих латвийских владельцев кошек и собак

Отдел новостей

Otkrito.lv

Европейский парламент утвердил регламент о благополучии собак и кошек. Регламент вводит единые правила ЕС по содержанию, разведению и торговле собаками и кошками. Положения регламента обеспечат также более эффективный контроль за этими домашними животными. Новые правила будут распространяться как на заводчиков и продавцов, так и на приюты.

Новый регламент предусматривает, что во всем ЕС все собаки и кошки должны быть идентифицированы с помощью микрочипа и зарегистрированы в взаимосвязанных базах данных государств-членов ЕС. У продавцов, заводчиков и приютов будет четырехлетний переходный период для подготовки к введению этих требований. В свою очередь для владельцев домашних животных, которые не продают (не отчуждают) своих животных, эта обязанность вступит в силу через десять лет для собак и через 15 лет — для кошек.

Будет запрещено близкородственное разведение собак и кошек, а также селекция с целью получения чрезмерно выраженных или преувеличенных признаков, создающих существенный риск для здоровья животных. 

Кроме того будет запрещено привязывание животных (за исключением случаев, когда это необходимо в лечебных целях), а также использование строгих ошейников и удавок.

В Латвии чипирование кошек и собак уже является обязательным, а вот держание собак на цепи до сих пор распространено в сельской местности.

Для улучшения контроля собаки и кошки, ввозимые в ЕС из третьих стран с целью продажи, должны будут быть чипированы еще до ввоза в ЕС, а также зарегистрированы в базе данных.

Темы

Европейский парламентOtkrito.lv

