ЕС принял новый закон, который коснется многих латвийских владельцев кошек и собак

Новый регламент предусматривает, что во всем ЕС все собаки и кошки должны быть идентифицированы с помощью микрочипа и зарегистрированы в взаимосвязанных базах данных государств-членов ЕС. У продавцов, заводчиков и приютов будет четырехлетний переходный период для подготовки к введению этих требований. В свою очередь для владельцев домашних животных, которые не продают (не отчуждают) своих животных, эта обязанность вступит в силу через десять лет для собак и через 15 лет — для кошек.