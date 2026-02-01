В Латвии зарегистрировано более 290 тысяч домашних животных
В конце января в Латвии было зарегистрировано 290 526 домашних животных - 232 742 собаки, 57 485 кошек и 299 хорьков, свидетельствуют данные Службы поддержки села.
Наибольшее количество домашних животных, или 80 010, было зарегистрировано в Риге. Далее следуют Даугавпилс с 11 177 зарегистрированными домашними животными и Огрский край с 10 664 домашними животными. Наименьшее количество зарегистрированных домашних животных - в Валке. В конце января там было зарегистрировано всего 1003 домашних животных.
Собаки, кошки и хорьки микрочипируются, получают паспорт домашнего животного и впервые регистрируются в базе данных практикующим ветеринаром. С 1 января 2025 года при первой регистрации щенков собак, кошек и хорьков необходимо указывать номер микрочипа матери. С 1 января 2025 года сведения о разведении собак, кошек и хорьков также должны заноситься в базу данных СПС после каждого рождения малышей с указанием даты рождения и количества щенков или котят в помете.
Кошки и хорьки не подлежат микрочипированию, если они не разводятся, не отчуждаются, в том числе путем продажи, передачи или дарения, не помещаются в гостиницу для животных, не выставляются на выставке или другом публичном мероприятии, не ввозятся из другой страны, не находятся в свободном выгуле за пределами территории их владельца.