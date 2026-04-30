ФОТО: в центре Риги установили новый фонтан за 85 тысяч евро - что в нем особенного
В Риге у Бастионной горки появился новый подсвеченный фонтан: его установили в городском канале и уже проверили в тестовом режиме. Вскоре к водным и световым сценариям добавят музыкальное сопровождение — фонтан будет работать в таком формате в определенное время и во время городских мероприятий.
Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, цель установки фонтана — дополнить городскую среду современным и визуально привлекательным элементом, улучшив эстетический облик Риги и ее привлекательность как для рижан, так и для туристов.
У фонтана предусмотрены меняющаяся форма водных струй и подсветка. Он состоит из пяти согласованных между собой элементов, изготовленных из устойчивых к коррозии материалов. При создании рамы использована нержавеющая сталь, а буи изготовлены из прочного пластика, что обеспечивает безопасную, стабильную и долговечную эксплуатацию в водной среде.
Фонтан оснащен мощными насосами, специально разработанными насадками и многоцветной LED-подсветкой, которая позволяет создавать разные водные и световые сценарии. Работу всей системы контролирует централизованное решение управления, позволяющее программировать различные режимы работы фонтана.
Общая стоимость фонтана составляет 85 663 евро, включая налог на добавленную стоимость.
Фонтан установили 28 апреля и проверили в тестовом режиме, чтобы обеспечить его безопасную и бесперебойную работу во время праздников.
Вскоре его дополнят музыкальным сопровождением в определенное время и во время городских мероприятий.