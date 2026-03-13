Латвия и еще семь стран ЕС призывают к полному запрету на въезд для российских военных
Европейские лидеры обратились к руководству ЕС с призывом ограничить въезд российских военных, называя их потенциальной угрозой для внутренней безопасности. Они требуют быстрых и скоординированных решений на уровне всего Союза.
Лидеры нескольких стран Европейского cоюза (ЕС) обратились к председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ввести санкции против российских военнослужащих. Совместное письмо подписали лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Румынии и Швеции.
В письме говорится, что война России против Украины продолжает менять европейскую среду безопасности, влечет долгосрочные последствия для ЕС, а также для безопасности граждан региона и, в частности, для Шенгенской зоны. Поэтому необходимо также решать проблемы с рисками для внутренней безопасности, возникающими в результате этой войны. Отмечается, что одним из наиболее серьезных и постоянных рисков является возможное перемещение бывших и действующих российских военнослужащих в Шенгенскую зону.
По мнению лидеров, лица, воевавшие на стороне агрессора, представляют серьезную угрозу внутренней безопасности, включая насильственные преступления, деятельность организованных преступных сетей, экстремистские движения или враждебную государственную деятельность в более широком контексте гибридных действий России.
«Среди них значительное число ранее судимых преступников, которые были завербованы из российских тюрем и отправлены на фронт. В условиях ротации и возможной демобилизации число лиц, имеющих недавний опыт насильственных боевых действий и стремящихся выехать за границу, вероятно, значительно возрастет», — заявили главы государств.
В письме отмечается, что число шенгенских виз, выдаваемых гражданам России, уже быстро растет, и с учетом свободы передвижения в Шенгенской зоне влияние на безопасность не зависит от того, какое государство-член выдало визу или вид на жительство.
«Поэтому любой въезд может иметь серьезные последствия для безопасности одного государства-члена или всей Шенгенской зоны. Бездействие создаст долгосрочную уязвимость, которой на данном этапе еще можно избежать. Поэтому срочно необходимы решительные и скоординированные действия для предотвращения негативных последствий», — призывают подписавшие письмо.
«Мы призываем государства-члены присоединиться к этой инициативе и усилить скоординированные усилия путем более тесного сотрудничества на оперативном уровне. Наконец, учитывая серьезность вопроса, мы считаем, что эта проблема требует внимания на высшем политическом уровне и скоординированного европейского ответа, который должен быть отражен в выводах Европейского совета в марте», — говорится в нем.