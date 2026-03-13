Латвия и еще семь стран ЕС призывают к полному запрету на въезд для российских военных

В письме говорится, что война России против Украины продолжает менять европейскую среду безопасности, влечет долгосрочные последствия для ЕС, а также для безопасности граждан региона и, в частности, для Шенгенской зоны. Поэтому необходимо также решать проблемы с рисками для внутренней безопасности, возникающими в результате этой войны. Отмечается, что одним из наиболее серьезных и постоянных рисков является возможное перемещение бывших и действующих российских военнослужащих в Шенгенскую зону.