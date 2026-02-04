LIDO начинает масштабную перестройку в Иманте: что еще будет в здании бывшего Рижского радиотехнического завода
Предприятие общественного питания и торговли продуктами AS Lido зарегистрировало дочернюю компанию SIA Lido māja, свидетельствует информация Firmas.lv.
Lido māja зарегистрирована во вторник, 3 февраля, ее уставный капитал составляет 100 000 евро. Единственным владельцем компании является Lido.
Председателем правления Lido māja назначена руководитель Lido Рита Аузиня, членами правления — Ренарс Гулбис, Расмус Петерсонс и Солвита Трейланде.
Аузиня агентству LETA пояснила, что дочерняя компания создана в связи с развитием будущего проекта Lido māja — строительством в Риге нового здания для производства, склада и офиса.
С учетом планов Lido увеличить производственные мощности после ввода здания в эксплуатацию производственный цех выделяют в отдельное дочернее предприятие. Эта компания будет отвечать за централизованное производство, которое будет снабжать продукцией все предприятия Lido и станет неотъемлемой частью группы Lido.
Ранее сообщалось, что Lido инвестирует более 40 миллионов евро в создание нового производственного, складского и офисного здания Lido māja на проспекте Курземес в Риге (Иманта). Общая площадь комплекса составит 16 000 квадратных метров, при этом он обеспечит рабочими местами около 250 человек.
В компании ранее сообщали, что в рамках проекта планируется перестроить часть здания Рижского радиотехнического завода, полностью восстановить его техническое состояние и адаптировать под нужды Lido — для производства, хранения продуктов и административных функций.
Lido māja станет частью комплекса retail-парка общей площадью 88 000 квадратных метров. В нем разместятся Apollo Kino, Skypark, Euronics, KFC, Sportland, Sinsay и другие бренды развлечений, ресторанов и розничной торговли. Общий объем инвестиций в retail-парк составит около 100 миллионов евро.
Строительные работы планируется начать этой весной, а полностью ввести комплекс в эксплуатацию и открыть его — летом 2027 года, когда Lido отметит 40-летие.
В компании отмечают, что Lido māja позволит существенно увеличить производственные мощности — до 100 тонн продукции в сутки. После реализации проекта Lido планирует получить сертификацию по пищевой безопасности, которая обеспечит международно признанную гарантию качества и даст возможность продукции компании конкурировать в европейских торговых сетях.