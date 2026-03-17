Диагноз как приговор: Латвия готова реабилитировать жертв советской репрессивной психиатрии
Латвия официально поднимает тему, о которой десятилетиями молчали: Сейм готов осудить практику репрессивной психиатрии СССР и признать ее жертв. Впереди — исследования, оценка преступлений и возвращение правды обществу.
Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам во вторник поддержала декларацию об осуждении методов репрессивной психиатрии, применявшихся в Латвии во времена СССР. В декларации говорится, что в период с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года оккупационный режим СССР осуществлял репрессии против жителей Латвии, особенно против лиц, которые вооруженным или иным образом выступали за восстановление независимости Латвии и сопротивлялись режиму.
Как указано в декларации, для ограничения основных прав человека, преследования и наказания противников оккупационного режима использовались также методы репрессивной психиатрии, в том числе постановка необоснованных психиатрических диагнозов, задержание лиц и их помещение в психиатрические лечебные учреждения по политическим, а не связанным с психическим здоровьем мотивам.
Такая практика в оккупированной Латвии была частью более широкой системы репрессивной психиатрии, существовавшей во всем СССР. Политические оппоненты, диссиденты и правозащитники с необоснованно установленными психиатрическими диагнозами заключались в психиатрические лечебные учреждения. Как отмечается в декларации, международные профессиональные организации психиатров, в том числе Всемирная психиатрическая ассоциация, указывали, что используемые в Советском Союзе критерии диагностики психических заболеваний существенно отличались от принятых в международной медицинской практике стандартов и применялись для осуществления политических репрессий.
«Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных правовых последствий для них, Сейм Латвийской Республики осуждает репрессии, осуществлявшиеся на ее территории тоталитарным коммунистическим оккупационным режимом СССР, включая необоснованное установление психиатрических диагнозов, задержание лиц и помещение их в психиатрические лечебные учреждения по политическим, а не связанным с психическим здоровьем мотивам, тем самым ограничивая основные права человека, а также преследуя и наказывая противников оккупационного режима», — говорится в декларации.
Своей декларацией Сейм признает эти репрессии преступлениями и осуждает действия всех лиц, участвовавших в их осуществлении.
Также Сейм признает, что лица, помещенные в психиатрические лечебные учреждения по политическим мотивам в период с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года, являются жертвами репрессий, осуществлявшихся оккупационным режимом, и имеют право на реабилитацию и справедливость.
Парламент призывает учреждения, занимающиеся исторической памятью Латвии, в сотрудничестве с профессиональным сообществом психиатров Латвии провести исследование и оценку преступлений оккупационного режима, связанных с репрессивной психиатрией, и информировать общество о результатах исследования.
Комиссия решила включить декларацию в повестку заседания Сейма в четверг.