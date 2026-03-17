Диагноз как приговор: Латвия готова реабилитировать жертв советской репрессивной психиатрии

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам во вторник поддержала декларацию об осуждении методов репрессивной психиатрии, применявшихся в Латвии во времена СССР. В декларации говорится, что в период с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года оккупационный режим СССР осуществлял репрессии против жителей Латвии, особенно против лиц, которые вооруженным или иным образом выступали за восстановление независимости Латвии и сопротивлялись режиму.