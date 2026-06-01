После слухов о возвращении России на "Евровидение" последовал официальный ответ

Россия была исключена из «Евровидения» 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда EBU заявил, что участие России в конкурсе 2022 года «дискредитировало бы» мероприятие. В свою очередь, 26 февраля российские вещательные организации ВГТРК, «Первый канал» и «Радиодом Останкино» объявили о выходе из EBU, а позднее участие российских представителей в структурах EBU было приостановлено.