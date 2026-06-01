После слухов о возвращении России на "Евровидение" последовал официальный ответ
После месяцев слухов и обсуждений руководство "Евровидения" дало однозначный ответ на вопрос, который вызывал споры по всей Европе: сможет ли Россия когда-либо вернуться на конкурс в обозримом будущем.
Исполнительный продюсер конкурса Герт Каркс подтвердил, что российские вещательные организации не вернутся на конкурс, поскольку после полномасштабного вторжения России в Украину участие РФ в Европейском вещательном союзе было приостановлено на неопределенный срок. Это заявление прозвучало несмотря на более ранние высказывания директора «Евровидения» Мартина Грина о том, что такая возможность теоретически могла бы существовать.
В беседе с эстонской телерадиокомпанией ERR Герт Каркс подтвердил, что российские вещатели ВГТРК и «Первый канал» не вернутся на конкурс песни «Евровидение». Он заявил:
«Российская вещательная организация не является членом EBU либо исключена из EBU. Поэтому ответ совершенно однозначен — нет, конечно, они не вернутся».
Россия была исключена из «Евровидения» 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда EBU заявил, что участие России в конкурсе 2022 года «дискредитировало бы» мероприятие. В свою очередь, 26 февраля российские вещательные организации ВГТРК, «Первый канал» и «Радиодом Останкино» объявили о выходе из EBU, а позднее участие российских представителей в структурах EBU было приостановлено.