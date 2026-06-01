Эмме больше нет: дочь Дженнифер Лопес появилась на выпускном под новым именем
Во время выпускного дочери Дженнифер Лопес поклонники заметили неожиданную деталь: в официальной публикации школы выпускница была представлена уже не как Эмме, а под совершенно другим именем.
Значимый поворот в жизни ребенка Дженнифер Лопес привлек внимание не только из-за выпускного. Пока певица и актриса отмечала окончание средней школы своей 18-летней дочерью, ранее публично известной как Эмме Муньис, в публикации, связанной со школой, выпускница была указана под другим именем — Оскар Джейкоб Муньис.
Эта информация появилась в Instagram, публикующем информацию о выборе колледжей выпускниками школы Уинвард в Лос-Анджелесе. В публикации, посвященной следующему этапу жизни выпускницы, было указано имя Оскар и отмечен ее личный аккаунт в Instagram. В публикации говорится, что этой осенью Оскар планирует поступить в колледж Сары Лоуренс. В посте была размещена детская фотография вместе с логотипом школы, а также указано, что Оскар собирается изучать театральное и студийное искусство.
Ранее на этой неделе, как сообщалось в другой публикации New York Post, Лопес на церемонии вручения дипломов сопровождали ее мать Гваделупе Родригес и Сэмюэл Аффлек, сын бывшего мужа Лопес Бена Аффлека.
На фотографиях с мероприятия также был запечатлен брат-близнец Оскара Макс, который участвовал в праздновании, хотя их отец - певец Марк Энтони на мероприятии не присутствовал. Выпускной стал важным переходным этапом для близнецов, родившихся в 2008 году во время брака Лопес с певцом.
Хотя Лопес публично не комментировала смену имени, она открыто говорила об эмоциях, связанных с выпуском детей из школы. Недавно в программе Jimmy Kimmel Live! артистка призналась, что ей трудно смириться с мыслью о том, что оба близнеца готовятся покинуть родительский дом.
«Не говорите об этом, потому что я начинаю плакать», — пошутила Лопес, позже признавшись, что по мере приближения этого момента она «плакала уже два месяца».