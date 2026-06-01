ВИДЕО: на Мальте прогремела серия взрывов на фабрике фейерверков - ударную волну почувствовали за километры
Мощный взрыв на фабрике фейерверков на Мальте потряс значительную часть острова. Ударная волна выбивала окна и сотрясала здания за километры от эпицентра, а очевидцы признались, что подумали о начале бомбардировки.
Утром в понедельник, 1 июня, на Мальте произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков Ta' Lourdes в районе Магтаб (Magħtab). Взрыв оказался настолько сильным, что его слышали за несколько километров от места происшествия, а жители различных районов острова сообщали о дрожащих зданиях, выбитых окнах и мощной ударной волне, сообщает Malta Today.
Инцидент произошел около 6:30 утра на предприятии, расположенном на улице Triq tal-Qagħdi. После первого взрыва последовала серия новых детонаций, включая несколько особенно мощных, а затем более мелкие взрывы, которые продолжались в течение нескольких часов.
По данным полиции, в результате происшествия пострадали два человека. В больницу Mater Dei были доставлены 67-летний и 47-летний жители. В момент взрыва мужчины находились в поле неподалеку от фабрики. Помимо легких физических травм, оба испытали сильный шок. Медики подтвердили, что их состояние оценивается как легкое. При этом полиция подчеркнула, что ни один из лицензированных работников фабрики не находился на территории предприятия в момент взрыва.
🇲🇹🧨 Massive explosion ROCKS Malta's fireworks factory — two men hospitalized— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 1, 2026
The powerful explosion occurred at the Ta' Lourdes fireworks factory. Fortunately, none of the factory's workers was on site at the time
Only two residents were in nearby fields when the explosion… pic.twitter.com/h64qIqohDj
Один из очевидцев, выгуливавший собак в парке, рассказал, что сначала принял произошедшее за взрыв газового баллона. «Я был в Kennedy Grove с собаками, когда услышал первый взрыв. Сначала подумал, что взорвался газовый баллон. Затем примерно через пять минут последовали еще три взрыва подряд.
Взрывы были настолько мощными, что я буквально почувствовал движение воздуха от ударной волны, а все деревья вокруг начали трястись. Мои собаки полностью запаниковали. Никогда в жизни мне не было так страшно — на мгновение я действительно подумал, что нас бомбят», — рассказал мужчина.
Взрыв вызвал широкий резонанс на Мальте. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его мысли находятся с пострадавшими и всеми, кого затронуло происшествие. Он отметил, что государственные службы были немедленно направлены на место для оказания помощи. Лидер оппозиции Алекс Борг поблагодарил сотрудников экстренных служб и назвал произошедшее событием, которое «потрясло всю страну».
При этом местные СМИ напоминают, что Мальта уже сталкивалась с трагедиями на пиротехнических предприятиях. В частности, после выборов в 1992 году в результате подобного взрыва погибли женщина и ребенок, а в 2008 году жертвами взрыва незаконно изготовленных фейерверков стали два человека.