Сегодня 18:05
В Риге ночью возможен туман, в среду днем будет солнечно
В Латвии середина недели начнется с тумана и прохладного утра, но днем во многих районах установится солнечная и спокойная погода.
В ночь на среду и утром во многих районах Латвии ожидается туман, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается ни ночью, ни днем. На побережье туман сохранится в течение дня, на большей части страны будет солнечно.
Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1...-4 градусов, днем потеплеет до +7...+12 градусов, в отдельных районах на побережье не более +3 градусов.
В Риге ночью возможен туман, днем будет солнечно. В среду температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, днем поднимется до +8 градусов, у моря будет прохладнее.