ФОТО: в Иманте построят торговый центр с кинотеатром, магазинами и ресторанами
фото: facebook/TheNAFTA
Визуализация будущего торгового центра Imanta Mall.
В Латвии

ФОТО: в Иманте построят торговый центр с кинотеатром, магазинами и ресторанами

Отдел новостей

Otkrito.lv

Компания SIA KP3, связанная с развлекательным центром Skypark и рестораном Chi, планирует реконструкцию исторических производственных зданий — хорошо известного всем Imantas Tirgus и K3 Mall of Imanta — в новый торговый центр.

Исторические производственные здания на проспекте Курземес, 3 в Риге планируется реконструировать в современный торговый центр. Проектом занимается компания SIA KP3, связанная с развлекательным центром Skypark и рестораном Chi.

Что известно сейчас

  • Тип работ: перепланировка и реконструкция производственных помещений
  • Проектировщик: архитектурное бюро DEPO projekts
  • Площадь участка: 5,5298 га
  • Общая площадь существующих зданий: 79 669,5 м²
  • Стадия проекта: подана заявка на реализацию замысла 
  • Собственник: SIA KP3, зарегистрированная в 2021 году компания, принадлежащая эстонской фирме OÜ Mirrow Institute.

Фактический бенефициар — гражданин Эстонии, имеющий статус PLG (постоянного жителя Латвии) и доли еще в трех латвийских компаниях:

  • SIA AN FOOD (ресторан Chi)
  • SIA APL Skypark (развлекательный центр Skypark)
  • SIA KP4, которой принадлежит соседнее производственное здание с земельным участком по адресу проспект Курземес, 3d, Иманта.

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