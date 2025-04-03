Визуализация будущего торгового центра Imanta Mall.
В Латвии
Сегодня 05:11
ФОТО: в Иманте построят торговый центр с кинотеатром, магазинами и ресторанами
Компания SIA KP3, связанная с развлекательным центром Skypark и рестораном Chi, планирует реконструкцию исторических производственных зданий — хорошо известного всем Imantas Tirgus и K3 Mall of Imanta — в новый торговый центр.
Исторические производственные здания на проспекте Курземес, 3 в Риге планируется реконструировать в современный торговый центр. Проектом занимается компания SIA KP3, связанная с развлекательным центром Skypark и рестораном Chi.
Что известно сейчас
- Тип работ: перепланировка и реконструкция производственных помещений
- Проектировщик: архитектурное бюро DEPO projekts
- Площадь участка: 5,5298 га
- Общая площадь существующих зданий: 79 669,5 м²
- Стадия проекта: подана заявка на реализацию замысла
- Собственник: SIA KP3, зарегистрированная в 2021 году компания, принадлежащая эстонской фирме OÜ Mirrow Institute.
Фактический бенефициар — гражданин Эстонии, имеющий статус PLG (постоянного жителя Латвии) и доли еще в трех латвийских компаниях:
- SIA AN FOOD (ресторан Chi)
- SIA APL Skypark (развлекательный центр Skypark)
- SIA KP4, которой принадлежит соседнее производственное здание с земельным участком по адресу проспект Курземес, 3d, Иманта.